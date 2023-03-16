У четвер, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги. Про це повідомляє ERR.

Пакет допомоги включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги складає 494 300 євро.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн. євро, або понад 1% ВВП. У минулому Естонія безоплатно передала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети і міномети.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 млн євро.