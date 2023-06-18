Збройні Сили України продовжують шукати слабкі місця в оборонних позиціях росіян на окупованих територіях в рамках першого етапу наступальної операції. До цього моменту було втрачено менш як 10% озброєння, переданого Заходом, хоча ця цифра може зрости. Про це заявив голова естонської розвідки Марго Гросберг.

Полковник акцентував, що втрати техніки будуть неминучими – це наслідок будь-яких наступальних дій. Він також наголосив, що українські частини, підготовлені до контрнаступу за останні півроку, ще не залучалися до бойових дій.

За словами Гросберга, місце, де буде здійснено головний удар, досі залишається неясним, і протягом наступного тижня, як прогнозується, великого наступу не буде. Також голова естонської розвідки зазначив, що може здаватися, що український наступ затягується, але обережний підхід Києва виправданий.

«По суті, Російська Федерація витратила останні дев'ять місяців на нарощування своїх оборонних споруд. З точки зору проведення класичної наступальної операції, згідно з доктриною, тому, хто наступає, необхідна чисельна перевага три до одного в особовому складі і зброї. На жаль, в українців цього немає. Навпаки, співвідношення сил приблизно один до одного. З цієї причини, і щоб не йти на непотрібні ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і спокійно, оскільки й людські, й технічні ресурси по суті, на вагу золота», – продовжив він.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що Україна теж зазнає втрат у техніці в рамках контрнаступу, але у ЗСУ є достатньо озброєнь, щоб продовжувати воювати.