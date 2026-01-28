Буде випічка, як у ресторані: що таке ферментоване тісто і чому воно краще за звичайне
До теми
Якщо ви хочете, щоб ваша домашня піца мала хрустку скоринку, пухкі краї та пористий м’якуш – спробуйте використати ферментоване тісто. Його рецепт не набагато складніший, проте саме воно є тим складником, що відрізняє звичайну випічку від ресторанної. «Львівські дріжджі» розповідають, що ж це за тісто та чому воно краще за звичайне.
Що таке ферментація тіста та в чому особливості ферментованого тіста?
Ферментація – це процес бродіння тіста, під час якого дріжджі розщеплюють цукри в борошні, виділяючи при цьому гази – здебільшого вуглекислий. Саме ці бульбашки й утворюють пористу структуру тіста.
Ферментоване тісто проходить контрольований процес бродіння, у результаті чого змінюється його текстура, покращується смак та аромат, формується міцна клейковина, а готова випічка виходить більш повітряною, м’якою зсередини та хрумкою зовні.
Які існують види ферментації тіста?
Існує кілька способів ферментації, кожен з яких має свої особливості. Найпоширеніші з них:
- Класична ферментація: заміс залишається у теплому місці на 1–2 години, поки збільшиться в об’ємі. Це класичне тісто на дріжджах, яке підходить для більшості рецептів.
- Довга ферментація при кімнатній температурі: тісто залишають на 8–12 годин при стабільній кімнатній температурі. Цей спосіб також дає гарний результат, якщо є час.
- Холодна ферментація тіста: у цьому випадку тісто залишається в холодильнику на тривалий час – від 12 до 72 годин. Повільне бродіння при низькій температурі дає змогу тісту набрати глибшого смаку та кращої структури. Саме таким способом готують ферментоване тісто на піцу.