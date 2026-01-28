Ферментація – це процес бродіння тіста, під час якого дріжджі розщеплюють цукри в борошні, виділяючи при цьому гази

Якщо ви хочете, щоб ваша домашня піца мала хрустку скоринку, пухкі краї та пористий м’якуш – спробуйте використати ферментоване тісто. Його рецепт не набагато складніший, проте саме воно є тим складником, що відрізняє звичайну випічку від ресторанної. «Львівські дріжджі» розповідають, що ж це за тісто та чому воно краще за звичайне.

Що таке ферментація тіста та в чому особливості ферментованого тіста?

Ферментація – це процес бродіння тіста, під час якого дріжджі розщеплюють цукри в борошні, виділяючи при цьому гази – здебільшого вуглекислий. Саме ці бульбашки й утворюють пористу структуру тіста.

Ферментоване тісто проходить контрольований процес бродіння, у результаті чого змінюється його текстура, покращується смак та аромат, формується міцна клейковина, а готова випічка виходить більш повітряною, м’якою зсередини та хрумкою зовні.

Які існують види ферментації тіста?

Існує кілька способів ферментації, кожен з яких має свої особливості. Найпоширеніші з них: