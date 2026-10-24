Іван Тимошенко підтримує дружні відносини з підозрюваним Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року

Фігуранти операції «Карфаген», які, за версією правоохоронців, могли організувати «кришування» шахрайських кол-центрів, імовірно, мали стосунок і до грального бізнесу. На одному із записів розмов голос, який слідство пов’язує з підозрюваним Іваном Тимошенком, погоджується з тим, що онлайн-гемблінг також належить до сфери їхніх інтересів. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко щонайменше з 2020 року підтримував дружні стосунки із Сергієм Кропивою, якого підозрюють в організації схеми «кришування» шахрайських кол-центрів. Упродовж цього часу вони працювали на керівних посадах у Національній поліції, Одеській обласній державній адміністрації та Офісі генпрокурора.

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За версією слідства, Тимошенко сприяв Кропиві в організації роботи схеми. Зокрема, він нібито призначив до Департаменту інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука. Через нього, як вважають правоохоронці, учасники схеми отримували готівку від кол-центрів, обмінювали її на інші валюти та конвертували в криптовалюту.

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Крім того, Тимошенко, за даними джерел видання, допомагав залучати до схеми інших людей і шукав так званих кур’єрів, які забирали готівку в представників кол-центрів. Для конспірації учасники нібито використовували паролі під час домовленостей про зустрічі, а для перевезення грошей – автомобілі з чужими номерними знаками.

За інформацією «Слідства.Інфо», Тимошенко міг передавати Кропиві хабарі від представників «офісів» і розподіляти кошти між іншими учасниками організації.

Посада Тимошенка також надавала йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де містяться відомості про кримінальні провадження. Правоохоронці припускають, що це могло допомагати учасникам схеми відстежувати ситуацію навколо кол-центрів.

Що говорять на записі про онлайн-гемблінг

У розпорядженні «Слідства.Інфо» є запис розмови, на якій, за даними слідства, чути голоси, схожі на голоси Івана Тимошенка та заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка.

Співрозмовники обговорюють шахрайські кол-центри, а також онлайн-гемблінг. Один із них запитує, чи належать кол-центри до сфери діяльності співрозмовника. У відповідь той каже: «Ну, ми». Згодом розмова переходить до азартних ігор в інтернеті. На запитання, чи є онлайн-гемблінг також їхньою темою, голос, який слідство пов’язує з Тимошенком, відповідає ствердно.

Співрозмовники також згадують PlayCity – орган, який регулює сферу азартних ігор. На запитання, чи працюють вони з ним, один із чоловіків відповідає, що за потреби це можливо. Під час розмови також звучить твердження про значні суми грошей у гральному бізнесі та велику кількість людей, які можуть бути залучені до цієї сфери.

Водночас Департамент інформаційних технологій Офісу генпрокурора, де Тимошенко працював до 11 вересня, відповідає за цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури. Розслідування шахрайства чи діяльність у сфері гемблінгу до його функцій не належать.

Що відомо про справу «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП оприлюднили перші подробиці операції «Карфаген», у межах якої викрили злочинну організацію, що, за версією слідства, забезпечувала «кришування» нелегальних кол-центрів. За оцінками слідчих, учасники ймовірної схеми могли отримати близько 1 млрд грн неправомірної вигоди.

Іван Тимошенко, колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора, отримав підозру в межах операції НАБУ і САП «Карфаген». 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 8 млн грн.