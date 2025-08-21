Фільм «Одного літа в Україні» вже на SWEET.TV: чим особливе це кіно
Фільм про дружбу, відданість та здатність впоратися з випробуваннями нікого не залишить байдужим
«Одного літа в Україні» від кінооб’єднання «Вавилонʼ13» потрапив до 5 найкасовіших документальних фільмів у нашій країні. Тисячі захопливих відгуків, неймовірні емоції та закарбовані в історії подвиги героїв стрічки – усе це спонукає переглянути кіно.
У цьому фільмі є реальні кадри зіткнень, глибокі роздуми про дружбу, відданість та особисті мотиви добровольців з інших країн, які долучилися до захисту України. Подивитися «Одного літа в Україні» можна вже зараз на SWEET.TV.
Увесь чистий прибуток з онлайн-показів на SWEET.TV команда «Вавилонʼ13» планує задонатити на потреби Міжнародного Легіону ГУР МО.
Про що фільм «Одного літа в Україні»
Це історія про іноземних добровольців, які приєдналися до підрозділу Ronin Team у складі Міжнародного легіону ГУР МО. Опинившись пліч-о-пліч, вони поступово стають єдиною командою: разом проходять навчання, виконують завдання й знаходять справжню дружбу.
Та попереду на них чекають нові випробування – літня спека та безупинний темп тренувань. Ситуацію ускладнюють тривожні повідомлення з фронту про активізацію наступу російських військ. Чи вистоять нові легіонери? Вмикайте фільм «Одного літа в Україні» вже на SWEET.TV.
Важливі факти про кіно
- За 6 тижнів у прокаті стрічку подивилися понад 19,2 тисячі глядачів.
- Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир розповів, що команда творців фільму провела дуже багато часу з легіонерами на тренувальній базі та в районі виконання бойових завдань: «На самому початку ми не уявляли, в який масштабний проєкт це все виллється. [...] Усі розуміли, що це дуже важливо для підрозділу, що це дуже важливо для покращення розуміння між нашою та західною аудиторіями».
- Режисер стрічки – Володимир Тихий, один зі співзасновників кінообʼєднання «Вавилонʼ13». Глядачам він відомий зокрема за стрічками «День українського добровольця», «День незалежності», «Наші Котики» тощо.
- «Вавилон’13» – незалежне об’єднання кінематографістів, що утворилося на початку Революції гідності у 2013 році. Вже 11 років команда фільмує переломні моменти української новітньої історії, слідкує за перебігом російсько-української війни та розповідає про злочини Росії світовій спільноті.
- Режисер Володимир Тихий розповів, що ідея фільму зародилася рік тому: «…стало зрозуміло, що Україна втрачає свою присутність в інформаційному просторі Америки та західної Європи. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб це виправити».
- «Наш фільм – це не просто історія про війну, це історія про людей, які попри різницю в культурах і мовах, обрали боротися за справедливість і свободу. Історії іноземців, що приїхали до України, відображають не лише їхню відвагу, а й глибоку солідарність, яка є ключовою для розуміння глобальної боротьби за мир», – говорить Володимир Тихий.
- Знімання проходили у тренувальному таборі, команда їздила з військовими в район виконання бойових завдань. Вони знімали увесь процес, як хлопці готуються, що вони відчувають, як вони спілкуються, як жартують.
- Під час знімання необхідно було зважати на певні особливості. Наприклад, багато хто з бійців просив не «світити» їх у фільмі через можливі проблеми у майбутньому. Бо є випадки, коли батьки добровольців отримують хейт, або не виключено, що можуть бути складнощі з роботою в державних установах США. І не варто виключати особисті загрози. Тому в фільмі є заблюрені обличчя.
- Інша важлива частина – це локації. Треба було бути теж дуже обережними при зніманні та монтуванні фільму.
- Знімання тривали 42 дні. Було дуже багато матеріалу. Але, як зазначає режисер, зазвичай в документальні фільми потрапляє 1,5-2% від того, що було знято.
- Оригінальна назва фільму – Summertime in Ukraine, бо першочергово фільм створювався для іноземного глядача. Але вже перші чорнові варіанти показали, що ця стрічка буде цікава й українцям. А відгуки, касові збори, відео у соціальних мережах довели, що творці не помилилися: стрічка вийшла цікава і для наших співгромадян.
Фільм про дружбу, гумор, війну та мир, Україну та життя очима іноземних добровольців – вмикайте «Одного літа в Україні» вже зараз на SWEET.TV. І не забудьте, що чистий прибуток з онлайн-показів команда «Вавилонʼ13» планує задонатити на потреби Міжнародного Легіону ГУР МО. Дивимось кіно – підтримуймо наших захисників. Все буде Україна.