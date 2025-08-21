«Одного літа в Україні» вже на SWEET.TV

«Одного літа в Україні» від кінооб’єднання «Вавилонʼ13» потрапив до 5 найкасовіших документальних фільмів у нашій країні. Тисячі захопливих відгуків, неймовірні емоції та закарбовані в історії подвиги героїв стрічки – усе це спонукає переглянути кіно.

У цьому фільмі є реальні кадри зіткнень, глибокі роздуми про дружбу, відданість та особисті мотиви добровольців з інших країн, які долучилися до захисту України. Подивитися «Одного літа в Україні» можна вже зараз на SWEET.TV.

Увесь чистий прибуток з онлайн-показів на SWEET.TV команда «Вавилонʼ13» планує задонатити на потреби Міжнародного Легіону ГУР МО.

Про що фільм «Одного літа в Україні»

Це історія про іноземних добровольців, які приєдналися до підрозділу Ronin Team у складі Міжнародного легіону ГУР МО. Опинившись пліч-о-пліч, вони поступово стають єдиною командою: разом проходять навчання, виконують завдання й знаходять справжню дружбу.

Та попереду на них чекають нові випробування – літня спека та безупинний темп тренувань. Ситуацію ускладнюють тривожні повідомлення з фронту про активізацію наступу російських військ. Чи вистоять нові легіонери? Вмикайте фільм «Одного літа в Україні» вже на SWEET.TV.

Важливі факти про кіно

За 6 тижнів у прокаті стрічку подивилися понад 19,2 тисячі глядачів.

Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир розповів, що команда творців фільму провела дуже багато часу з легіонерами на тренувальній базі та в районі виконання бойових завдань: «На самому початку ми не уявляли, в який масштабний проєкт це все виллється. [...] Усі розуміли, що це дуже важливо для підрозділу, що це дуже важливо для покращення розуміння між нашою та західною аудиторіями».

Режисер стрічки – Володимир Тихий, один зі співзасновників кінообʼєднання «Вавилонʼ13». Глядачам він відомий зокрема за стрічками «День українського добровольця», «День незалежності», «Наші Котики» тощо.

«Вавилон’13» – незалежне об’єднання кінематографістів, що утворилося на початку Революції гідності у 2013 році. Вже 11 років команда фільмує переломні моменти української новітньої історії, слідкує за перебігом російсько-української війни та розповідає про злочини Росії світовій спільноті.

Режисер Володимир Тихий розповів, що ідея фільму зародилася рік тому: «…стало зрозуміло, що Україна втрачає свою присутність в інформаційному просторі Америки та західної Європи. Ми почали шукати якісь варіанти, щоб це виправити».

«Наш фільм – це не просто історія про війну, це історія про людей, які попри різницю в культурах і мовах, обрали боротися за справедливість і свободу. Історії іноземців, що приїхали до України, відображають не лише їхню відвагу, а й глибоку солідарність, яка є ключовою для розуміння глобальної боротьби за мир», – говорить Володимир Тихий.

Знімання проходили у тренувальному таборі, команда їздила з військовими в район виконання бойових завдань. Вони знімали увесь процес, як хлопці готуються, що вони відчувають, як вони спілкуються, як жартують.

Під час знімання необхідно було зважати на певні особливості. Наприклад, багато хто з бійців просив не «світити» їх у фільмі через можливі проблеми у майбутньому. Бо є випадки, коли батьки добровольців отримують хейт, або не виключено, що можуть бути складнощі з роботою в державних установах США. І не варто виключати особисті загрози. Тому в фільмі є заблюрені обличчя.

Інша важлива частина – це локації. Треба було бути теж дуже обережними при зніманні та монтуванні фільму.

Знімання тривали 42 дні. Було дуже багато матеріалу. Але, як зазначає режисер, зазвичай в документальні фільми потрапляє 1,5-2% від того, що було знято.

Оригінальна назва фільму – Summertime in Ukraine, бо першочергово фільм створювався для іноземного глядача. Але вже перші чорнові варіанти показали, що ця стрічка буде цікава й українцям. А відгуки, касові збори, відео у соціальних мережах довели, що творці не помилилися: стрічка вийшла цікава і для наших співгромадян.

Фільм про дружбу, гумор, війну та мир, Україну та життя очима іноземних добровольців – вмикайте «Одного літа в Україні» вже зараз на SWEET.TV. І не забудьте, що чистий прибуток з онлайн-показів команда «Вавилонʼ13» планує задонатити на потреби Міжнародного Легіону ГУР МО. Дивимось кіно – підтримуймо наших захисників. Все буде Україна.