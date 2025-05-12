Стрічка «Україна: Ворог у лісі» отримала нагороду за найкращий односерійний документальний фільм

У Лондоні вручили премію Британської академії в галузі телебачення BAFTA TV Awards 2025. Нагороду за найкращий односерійний документальний фільм отримала стрічка про війну «Україна: Ворог у лісі», знята Джеймом Робертсом на замовлення телеканалу BBC Two.

Премію BAFTA TV Awards 2025 вручили 11 травня. Повний список переможців опублікували на офіційному сайті премії. Зокрема, нагороду за найкращий односерійний документальний фільм отримала стрічка «Україна: Ворог у лісі» британського документаліста Джеймі Робертса.

Він розповідає про семитижневу місію, яку у листопаді 2023 року виконував 210-й окремий спецбатальйон Berlingo. До батальйону ввійшли добровольці, які долучилися до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Фільм знятий на замовлення телеканалу BBC Two.

«Ця документальна стрічка ВВС розповідає про жорстокі бої підрозділу ЗСУ за невелику, але стратегічно важливу ділянку фронту на сході України – ліс під Купʼянськом. У центрі сюжету – “Вован”, командир батальйону, та його побратими. Кожен їхній вихід “на нуль” – це боротьба на межі людських можливостей. І, на жаль, не всім вдається повернутися назад. Цей фільм – погляд на війну очима самих військових. Майже весь матеріал відзнятий на нагрудні камери бійців, завдяки чому глядач опиняється в самому епіцентрі подій», – ідеться в описі до фільму.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

BAFTA TV Awards – це нагорода, яку з 1955 року вручає Британська академія телебачення та кіномистецтва за визначні заслуги в галузі телебачення. У лютому вручають нагороди премії BAFTA за накращі фільми. Цього року найкращим короткометражним фільмом став «Камінь, ножиці, папір». Британський фільм Франца Бьома розповідає про один з епізодів російсько-української війни та знятий за мотивами реальних подій.