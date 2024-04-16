Фільм знімали переважно у Львові

Фільм «Смак Свободи» пробув на великих екранах чотири вікенди. Загальні касові збори склали понад 2,5 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула майже 17 тис. Загальний бюджет — 33,9 млн грн. Обсяг державної підтримки — 27,1 млн грн.

Нагадаємо, «Смак Свободи» – це історія про кохання, натхнення, віру, а ще про пристрасть до кулінарії.

За сюжетом молода дівчина-кухар втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Вона тікає до Львова аби нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Та унікальна знахідка – книжка легенди української кухні Ольги Франко, змінює її життя назавжди. Авторка книги й сама присутня у стрічці – її зіграла Ірма Вітовська.

Драма та комедія «Смак свободи» знята українським режисером Олександром Березанем, сценаристкою та авторкою ідеї є Олена Моренцова. Як і попередній фільм режисера «Шляхетні волоцюги», новий знімався переважно у Львові.

Головні ролі зіграли Ірина Кудряшова, Костнятин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна та інші. Особливо варто сказати про Пашу Лі. Актор зіграв у фільмі зовсім маленьку роль і вона стала однією з останніх в його, на жаль, недовгій кар’єрі: актор загинув на початку повномасштабного вторгнення.

Творці фільму радилися з нащадками родини Франко щодо спогадів про пані Ольгу, сімейних українських традицій та страв, які вона готувала. Гастрономічною експерткою фільму стала Маріанна Душар, дослідниця української кухні. «Смак свободи» зображує нашу національну кухню не лише з боку улюблених домашніх смаколиків, але і як справжні витвори високого кулінарного мистецтва.