У прокат вийшов документальний фільм «Вся краса та кровопролиття», що переміг на 79-му Венеціанському кінофестивалі.

Фільм режисерки Лори Пойтрас розповідає про життя фотохудожниці Нен Ґолдін та падіння родини Саклер, династії фармацевтів, яка несе відповідальність за незбагненну кількість загиблих від опіоїдної епідемії у США.

Лора Пойтрас є володаркою премії Оскар за документальний фільм про Едварда Сноудена «Громадянин чотири». Нен Ґолдін – фотохудожниця та активістка, що заснувала правозахисну групу PAIN (Prescription Addiction Intervention Now) у 2017 році після її власної залежності від оксикодону.

Цікаво, що опіоїдна епідемія у США останнім часом стала темою багатьох фільмів та серіалів, й не лише документальних. Розповімо про найцікавіші з них.



Мінісеріал «Ломка» (Dopesick) має слоган «На основі реальної історії про те, як Америка підсіла на брехню». Він вийшов у жовтні 2021 року, одним із режисерів є Баррі Левінсон («Хвіст махає псом», «Людина дощу», «Одного разу в Голлівуді»). Головні ролі зіграли Майкл Кітон, Пітер Сарсгаард, Майкл Стулбарг, Розаріо Доусон та інші. Дія розгортається навколо опіоїдної кризи в США, викликаної випуском знеболювального препарату оксиконтин, який виробляє фармацевтичний гігант Purdue Pharma. У 1996 році Семюел Фіннікс, вдівець, який працює в шахтарському містечку у Вірджинії як єдиний лікар загальної практики. Серед його пацієнтів – Бетсі Маллум, яка зазнала важкої травми спини, якою Фіннікс призначає оксиконтин. Коли стає очевидним, що препарат призводить до наркотичної залежності, юристи Рік Маунткасл та Ренді Рамсейєр намагаються довести, що епідемія наркоманії в країні – вина Purdue Pharma.

Кадр з серіалу «Ломка»

Фільм «Продавці болю» зняв режисер Девід Єйтс, режисер франшизи «Фантастичні звірі» та чотирьох фільмів про Гаррі Поттера. Головні ролі зіграли Кріс Еванс, Емілі Блант, Кетрін О'Гара та Енді Гарсіа.

Кадр з фільму «Продавці болю»

У центрі сюжету – мати-одиначка Ліза Дрейк, яка через відсутність освіти не може знайти нормальну роботу. Випадкова зустріч із Пітом Бреннером, торговим представником фармацевтичного стартапу, що перебуває на межі банкрутства, змінює життя жінки на «до» та «після». Завдяки розуму, чарівності та сильному характеру Ліза приводить компанію до неймовірного фінансового успіху, але водночас виявляється в епіцентрі смертельно небезпечної злочинної змови.



Серіал «Таблетки від болю» режисера Пітера Берга з Метью Бродеріком у головній ролі заснований на статті Патріка Раддена Кіфа в журналі New Yorker «The Family That Built an Empire of Pain» та «Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic» Баррі Меєра.

Кадр з серіалу «Таблетки від болю»

У цій драмі про причини й наслідки опіоїдної епідемії в США розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.