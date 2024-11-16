«Синьо-жовті» спробують продовжити безпрограшну серію з грузинами

У суботу, 16 листопада, збірна України у матчі 5-го туру Ліги націй зіграє з Грузією. Поєдинок відбудеться в Батумі на стадіоні «AdjaraBet Arena» і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру англійська бригада суддів на чолі з 39-річним Крісом Каваном.

Грузія підходить до протистояння з Україною у доброму гуморі – головний тренер команди Вілі Саньйоль продовжив співпрацю з Сакартвело до 2028 року і заявив, що дуже хоче вийти зі своєю командою на чемпіонат світу 2026 року. Для цього його команді треба посісти перше місце у групі Ліги націй, щоб мати страховку у разі невдалого виступу у відборі на ЧС-2026.

Збірна України до дуелі з грузинами готувалась у турецькому Белеку, однак як і в жовтні не змогла зібратися в оптимальному складі. Вінгер «Жирони» Віктор Циганков не встиг відновитися від травми, а хавбек «Дженоа» Руслан Маліновський повернеться на поле не раніше весни наступного року. Через сімейні проблеми збірній не допоможе голкіпер «Реала» Андрій Лунін. Також через травму ноги відпав півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський. Вже на зборах зазнав ушкодження захисник «Динамо» Олександр Тимчик, якого екстрено замінив Олексій Сич з «Руха». Не зіграє з грузинами через мікроушкодження і нападник «Динамо» Владислав Ванат. Під питання участь у грі й форварда «Роми» Артема Довбика, який пропустив перше тренування. Варто згадати й про відсутність у заявці ще одного лідера – півзахисника «Динамо» Андрія Ярмоленка.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A.

До слова, у першій зустрічі між українцями та грузинами, яка відбулась 11 жовтня в межах 3-го туру Ліги націй, «синьо-жовті» здобули мінімальну перемогу. Цікаво, що в історії протистоянь обох команд Грузія жодного разу не перемагала: сім поєдинків завершились перемогами України, а три було зведено внічию.

FAVBET не бачить фаворита у майбутній дуелі, оцінюючи шанси команд майже однаково. На перемогу України дають 2,72, тоді як успіх Грузії оцінюють у 2,75. Нічия котирується у 3,25. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,21, тоді як тотал менше 2,5 – 1,71.

Серед українців максимальні шанси забити мають Артем Довбик (3,20) та Роман Яремчук (3,60). У збірній Грузії роблять ставку на бомбардирські якості Хвічі Кварацхелії з «Наполі» (3,20) Жоржа Мікаутадзе з «Ліона» (3,50).

Де дивитися матч 5-го туру Ліги націй між збірними Грузії та України

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