Угоди про підтримку України уклали під час зустрічі Володимира Зеленського та Петтері Орпо

Фінляндія надасть Україні новий пакет підтримки та надасть більше власних супутникових спроможностей. Загалом країни підписали сім домовленостей на 300 млн євро, повідомив у четвер, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

Український президент провів зустріч з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. За результатами зустрічі сторони підписали низку угод, які передбачають новий пакет підтримки для України, енергетичне та розвідувальне посилення.

Загалом країни підписали сім угод. Загальний обсяг домовленостей, ухвалених в Києві, склав 300 млн євро.

«Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Це важливо для нашої оборони, для стійкості України. Домовились про це з Nokia та ICEYE. Дякую за готовність підтримати нашу логістику та енергетику – це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, – це дійсно підтримає», – повідомив Зеленський.

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Зазначимо, ICEYE має найбільше у світі угруповання радіолокаційних супутників SAR (Synthetic Aperture Radar). На орбіті навколо Землі зараз працює до 57 супутників ICEYE.

Саме ця компанія надала Україні «народний супутник», гроші на який зібрав фонд Сергія Притули. Завдяки йому українська розвідка зробила майже 4200 знімків військових об’єктів росіян. З липня 2024 року діє меморандум між ICEYE та Міноборони про поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

Зазначимо, розширення співпраці у супутниковій сфері відбулося на тлі раптового обмеження роботи терміналів Starlink для українських військових. Раніше Зеленський повідомляв, що компанія SpaceX, якій належать супутники Starlink, ігнорує запити України щодо роботи терміналів.

Володимир Зеленський нагадав, що Фінляндія є підписантом «дронової угоди» з Україною. Він закликав надалі розвивати співпрацю, оскільки «спроможності виробляти дрони тут, в Україні, у кілька разів перевищують обсяги фінансування».

Крім того, Зеленський повідомив, що Коаліція укриттів, лідером якої є Фінляндія, вже розпочала роботу. За його словами, у низці регіонів України вже триває будівництво.

«Частину реалізуємо вже найближчим часом, частина проєктів більш складні – це, зокрема, укриття в лікарнях – ще будуються. Робимо також наголос на забезпеченні мобільними укриттями», – сказав президент.

Сторони домовилися, що Фінляндія ініціює зустріч з 16 країнами-учасниками коаліції для її розширення.