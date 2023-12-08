Причина відмови в екстрадиції Яна Пєтровського – умови в українських вʼязницях

Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції до України та звільнив співзасновника диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русіч», неонациста 36-річного Яна Пєтровського. Про це у пʼятницю, 8 грудня, повідомило фінське видання Helsingin Sanomat.

Причина відмови в екстрадиції Яна Пєтровського – умови в українських вʼязницях. Європейський суд з прав людини вважає, що екстрадиція Пєтровського до України порушить третю статтю Конвенції з прав людини.

«Згідно зі статтею, ніхто не може бути підданий тортурам, поводженню чи покаранню у нелюдський або такий, що принижує гідність, спосіб», – йдеться у повідомленні.

Європейський суд з прав людини визнав особливо проблематичним переповненість українських в'язниць і різні неодноразові матеріальні недоліки, які мали місце в кількох в'язницях по всій країні.

За даними Верховного суду, Яну Пєтровському (у Фінляндії він проживає під імʼям Воїслав Торден, – ред.) загрожуватиме принижуюче гідність поводження, якщо його екстрадують в Україну.

Україна у своєму запиті про екстрадицію заявила, що вона дотримується положень Конвенції з прав людини. Однак, на думку Верховного суду, це повідомлення не гарантує, що з Яном Пєтровскім поводитимуться належним чином.

До слова, Яну Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії. Йому інкримінують участь у терористичних злочинах у лавах «Русіча» у 2014—2015 роках на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, ДШРГ «Русіч» – російське неонацистське військове угрупування, що брало участь у війні на сході України, російській інтервенції в Сирії та російському вторгненні в Україну 2022 року в складі російських військ. Заснована в 2009, як тренувальна база для військової підготовки. Засновник Алєксєй Мільчаков – уродженець Санкт-Петербурга з неонацистськими поглядами, котрий носив прізвисько «Фріц».

Також є припущення про можливий тісний зв'язок ДШРГ «Русіч» з ПВК «Вагнера». Мільчаков і засновник «Вагнера» Дмітрій Уткін служили в 76-тій гвардійській десантно-штурмовій дивізії ВДВ. За словами Мільчакова група «Русіч» складається з добровольців з Європи та Росії. Як мінімум один із членів польського неонацистського угрупування Zadruga воював в їхньому складі.