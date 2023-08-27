Ян Пєтровскій наразі перебуває під арештом у Фінляндії

Один із лідерів угруповання російських бойовиків-неонацистів «Русич» Ян Пєтровскій, якого затримали у Фінляндії, в'їхав до країни завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини в одному з фінських університетів. Про це адвокатка неонациста Наталія Мальгіна розповіла журналістам видання Helsingin Sanomat.

За її словами, Пєтровскій отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

Раніше бойовика внесли до санкційного списку ЄС під ім'ям Ян Пєтровскій. Він в'їхав до Фінляндії автомобілем через пункт пропуску Ваалімаа 19 липня в супроводі дружини і трьох дітей. 20 липня Пєтровского затримали у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа за підозрою в імміграційних злочинах, коли він з родиною хотів вилетіти до Ніцци (Франція), щоб відвідати родичів.

Нагадаємо, що Офіс генерального прокурора готує матеріали для видачі Пєтровского Україні. Він, зокрема, воював на Донеччині та Луганщині щонайменше з червня 2014 року до серпня 2015. Наразі бойовики з його угруповання беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України.