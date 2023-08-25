Яна Пєтровського затримали у Фінляндії

У Фінляндії арештували одного з лідерів угрупування російських бойовиків «Русіч» Яна Пєтровського, який перебуває під санкціями Європейського союзу й США за участь у війні проти України. Про це 25 серпня повідомив фінський портал MTV.

Затриманого підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях, він перебуває під вартою. Згідно з санкціями ЄС, Пєтровський відповідає за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

За даними міністерства фінансів США, затриманий обіймав посаду командира неонацистського угрупування «Русіч» з 2022 року. До цього його керівником був Алєксєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями. За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Пєтровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.

ДШРГ «Русіч» – російське неонацистське військове угрупування, що брало участь у війні на сході України, російській інтервенції в Сирії та російському вторгненні в Україну 2022 року в складі російських військ. Заснована в 2009, як тренувальна база для військової підготовки. Засновник Алєксєй Мільчаков – уродженець Санкт-Петербурга з неонацистськими поглядами, котрий носив прізвисько «Фріц».

Мільчаков і Пєтровський на зборах ДШРГ «Русіч»

Також є припущення про можливий тісний зв'язок ДШРГ «Русіч» з ПВК «Вагнера». Мільчаков і засновник «Вагнера» Дмітрій Уткін служили в 76-тій гвардійській десантно-штурмовій дивізії ВДВ. За словами Мільчакова група «Русіч» складається з добровольців з Європи та Росії. Як мінімум один із членів польської неоцистського угрупування Zadruga воював в їхньому складі.