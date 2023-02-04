Ігор Мангушев (позивний «Бєрєг») – лідер неонацистського руху «Свєтлая Русь»

Російському пропагандисту і лідеру неонацистського формування «Свєтлая Русь» Ігорю Мангушеву прострелили голову невідомі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Мангушева доставили з вогнепальним кульовим пораненням в голову в лікарню Кадіївки Луганської області. За словами медиків, в Мангушева стріляли з близької відстані.

Стан неонациста «стабільно важкий, з негативною динамікою».

Ігор Мангушев (позивний «Бєрєг») – лідер неонацистського руху «Свєтлая Русь». Також його вважають творцем ПВК «Єнот», яка співпрацювала з ФСБ РФ.

У 2011-му притягувався за побої, а також за участь у мітингу проти виборів до Держдуми РФ. Зараз Мангушев бере участь на війні в Україні. У своєму особистому Telegram-каналі регулярно закликав до вбивств мирного населення України. ЗМІ називали Мангушева одним з авторів ідеї використання літери Z як символу російського вторгнення в Україну.

У липні 2022 року в мережі з'явилося відео, на якому Мангушев, виступаючи перед аудиторією окупантів, демонструє череп. Сам неонацист стверджував, що це - череп «військового ЗСУ з "Азовсталі"».

Мангушев, тримаючи в руках мікрофон і череп, закликав присутніх до насильства проти українських цивільних.