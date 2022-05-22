Участь неонацистів доводить до абсурду спроби РФ виправдати розв'язання війни в рамках «денацифікації»

Члени російських екстремістських ультраправих угруповань в складі армії держави-терориста Росії беруть участь у повномасштабній війні проти України. Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на звіт Федеральної розвідувальної служби.

Як відзначають розвідники, у складі ЗС РФ воюють, як мінімум, члени двох угруповань – «Русич» та «Російський імперський легіон».

Як стверджують німецькі розвідники, «Російський імперський легіон» набирали солдатів серед людей, які мали досвід участі у бойових діях та випускників свого центру «Партизан», що базується в Санкт-Петербурзі.

У повномасштабному вторгненні ЗС РФ також беруть участь найманці з угруповання «Русич», яке пов'язують із приватною військовою компанією «Вагнер».

Аналітики німецької розвідки стверджують, що співпраця з цими угрупованнями доводить до абсурду нібито причину війни – так звану «денацифікацію» України.

Spiegel нагадує, що ультраправі бойовики вже воювали проти Збройних Сил України у 2014-2015 роках на території Луганської області. Цих найманців розвідники описують як безжалісних вбивць, які не брали в полон українських військовослужбовців.