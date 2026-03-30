Мережа «Любе Авто» працює з 2018 року та належить експодатківцю

Давидівська сільська рада 30 березня 2026 року провела аукціон з продажу земельної ділянки площею 0,43 га, що розташована поблизу транспортної розв’язки на в’їзді до Львова. Найбільшу суму – 5,9 млн грн – за лот запропонувала фірма, що входить до бізнесової групи колишнього львівського податківця Андрія Дулика. Нині підприємець розвиває як на Львівщині, так в інших регіонах мережу автосалонів під маркою «Любе Авто».

Як йдеться на сторінці аукціону в «Prozorro.Продажі», у торгах за право власності за ділянку 0,429 га взяли участь п’ятеро учасників. Стартова вартість була 4,026 млн грн. Призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

За підсумком торгів найбільшою стала пропозиція ТзОВ «Любе Авто Маркет» – 5 900 050 грн. Другу сходинку посів підприємець Михайло Басараб, він запропонував лише на 50 грн менше від переможця.

Земельна ділянка (червоним кольором) розташована біля об'їзної дороги Львова, скриншот кадастрової карти

Претендент на ділянку окрім основної суми має ще сплатити податок на додану вартість. У разі, якщо переможцем оголосять «Любе Авто Маркет», остаточна сума буде 7,08 млн грн. Якщо підприємство відмовиться від сплати, тоді право викупу перейде до того учасника, що запропонував наступну за величиною суму.

Сільрада продала землю на в'їзді у Давидів з боку Львова, фото з «Prozorro.Продажі»

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Любе Авто Маркет» зареєстроване у Львові 2021 року. Його статутний капітал – 12,9 млн грн, кількість працівників – 1. Власницею та директоркою підприємства записана львів’янка Юлія Калмикова. Вона є дружиною колишнього львівського податківця Андрія Дулика, який розвиває мережу автосалонів (продаж б/в та нових автомобілів) під брендом «Любе Авто».

Андрій Дулик раніше працював у Головному управлінні ДФС у Львівській області, був старшим оперуповноваженим у відділі викриття кримінальних правопорушень в митній сфері, себто боровся з контрабандою, ухиленням від сплати податків і митих зборів тощо. Від 2018 року він займається бізнесом з продажу ввезених з-за кордону авто.

У медіа Дулика загадують, зокрема, у контексті його родинних зв’язків із колишнім головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим (очолював ДМС у 2019-2020 рр.). Дружина Андрія Дулика і дружина Максима Нефьодова – рідні сестри.

У 2019 році у Львові оперативники СБУ провели обшуки в офісах «Любе авто» та наближеної до неї компанії «Мотолайк». Це відбулося у межах розслідування про можливі зловживання під час імпорту і подальшого продажу автомобілів з США та ЄС. Йшлося про те, що митники розмитнювали машини, які потім використовували «Любе Авто» та «Мотолайк», за заниженими цінами, через що держбюджет міг недоотримати грошей. А також робили махінації з податковим кредитом. Проте підозрюваними у цій справі виявилися лише митники.

Журналісти BIHUS.Info також пов’язували Андрія Дулика із колишнім головою Галицької митниці (об’єднана митниця на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині у 2019-2020 рр.) Володимиром Цабаком. За їхніми даними, обсяг імпорту машин і мотоциклів підконтрольними компаніями Дулика різко збільшився після приходу на митницю Цабака.

Учасник, що посів другу сходинку на торгах за ділянку в Давидові, підприємець Михайло Басараб має чинного ФОПа другої групи на спрощеній системі та займається роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів.