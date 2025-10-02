Ці горіхи варто споживати регулярно

Фісташки люблять у всьому світі, і не лише за приємний солодкуватий смак. Це дуже поживні горіхи, які містять багато білка, корисних жирів та необхідних вітамінів і мінералів. Регулярне вживання фісташок може підтримувати здоровʼя серця, сприяти контролю ваги, підтримувати тиск у нормі та поліпшувати загальний стан здоровʼя, повідомляє Eatingwell.

«Фісташки є джерелом повноцінного білка з усіма девʼятьма незамінними амінокислотами, вони містять корисні моно- та поліненасичені жири, багаті на клітковину та антиоксиданти», – каже дієтологиня, магістерка наук Тейлор Берггрен.

Харчова цінність фісташок

28 г очищених несолоних фісташок містить:

калорії – 165;

вуглеводи – 8 г;

харчові волокна – 3 г;

загальний цукор – 2 г;

доданий цукор – 0 г;

білок – 6 г;

загальний вміст жиру – 13 г;

насичені жири – 2 г;

холестерин – 0 мг;

натрій – 1,7 мг;

магній – 30 мг;

фолат – 14 мг;

калій – 277 мг.

Чим фісташки корисні для здоров’я

Підтримують нормальний тиск. Фісташки містять поживні речовини, що підтримують здоровий кровʼяний тиск, включаючи кальцій і магній. Вони також є природним джерелом калію, мінералу, який допомагає протидіяти впливу натрію в організмі, сприяючи кращій роботі кровоносних судин і нормальному рівню кровʼяного тиску. Вони також містять корисні для серця сполуки, такі як фітостероли та антиоксиданти, які забезпечують додаткові переваги для серцево-судинної системи. Американська асоціація серця повідомляла, що, споживання фісташок впливає на зниження систолічного артеріального тиску (верхнього показника).

Поліпшують здоровʼя очей. Чудові зелені та фіолетові відтінки фісташок частково зумовлені наявністю в них двох каротиноїдів: лютеїну та зеаксантину. Ці каротиноїди відіграють вирішальну роль у захисті очей. Лютеїн і зеаксантин містяться в сітківці ока та допомагають фільтрувати потенційно шкідливе світло, знижуючи ризик захворювань очей, які призводять до втрати зору, таких як вікова макулярна дегенерація та катаракта.

Допомагають контролювати вагу. Дехто вважає, що споживання горіхів призведе до збільшення ваги. Однак дані показують, що споживання фісташок не повʼязане зі збільшенням ваги або підвищеним ризиком ожиріння. Фісташки допомагають контролювати вагу завдяки унікальному харчовому профілю. Поєднання білка та клітковини в цих горіхах сприяє відчуттю ситості, що запобігає переїданню.

Більше того, люди, які їдять фісташки, як правило, мають здоровіший раціон. Вживання 42 г фісташок щодня протягом чотирьох місяців повʼязане зі збільшенням споживання клітковини та зменшенням споживання солодощів. А інші дані показали, що вживання горіхів дерев (таких як фісташки) як перекус повʼязане зі зменшенням обхвату талії серед молодих жінок порівняно з вживанням перекусів з високим вмістом вуглеводів.

Контролюють рівень глюкози в крові. Вживання фісташок може допомогти контролювати рівень цукру в крові, що робить їх чудовим вибором для діабетиків і тих, у кого переддіабет. Поєднання корисних жирів, білка та клітковини допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, уповільнюючи всмоктування цукру в кров.

Поліпшують здоровʼя кишківника. «Оглядове дослідження 2023 року повідомляє, що щоденне споживання фісташок збільшує кількість деяких бактерій у вашому мікробіомі, відомих своєю здатністю виробляти бутират, незамінний тип жирної кислоти, яка діє як паливо для клітин товстого кишківника», – каже Тейлор Берггрен. Тож фісташки можуть бути частиною здорового харчування для кишківника.

Кому з фісташками слід бути обережним?

Алергікам. Якщо у вас алергія на фісташки, ці горіхи небезпечні для вживання. Якщо є алергія на інші горіхи, то ви можете не переносити і фісташки.

Дітям. Ці горіхи (інші також) можуть бути небезпечними для дітей до 4 років. Горіхи дітям можна їсти лише пюреподібними як соус.

Тим, хто має проблеми з травленням. Фісташки у великій кількості можуть призвести до дискомфорту через високий вміст клітковини.

Людям з каменями в нирках або високим рівнем калію. Їм слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж включати фісташки у свій раціон, оскільки горіхи містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів.