Біла, жовта чи фіолетова: яка цибуля корисніша для здоровʼя і кому її треба їсти щодня
Поради дієтолога + рецепти
Без цибулі важко уявити українську кухню. Та її цінують не лише за смак, а й за потужний вплив на здоров’я. Є багато різновидів цього універсального овоча: жовта, біла, фіолетова, цибуля-порей. Яка з них містить найбільше поживних речовин тобто, яка з них найкорисніша? У цьому нам допоможе розібратися дієтолог Андрій Маковецький.
«Усі різновиди цибулі – від зеленої до фіолетової – містять флавоноїди (кверцетин), сірковмісні сполуки та пребіотики, що підтримують імунітет, серцево-судинну систему й мікробіом кишківника. Тож комбінуючи різні сорти, можна отримати справжній суперфуд», – говорить Андрій Маковецький.
Види цибулі та їх особливості
Жовта цибуля має насичений гоструватий смак і найбільший вміст кверцетину – потужного антиоксиданту. Ідеально підходить для тушкованих страв, м’ясних рагу та соусів, де потрібен глибокий аромат.
Біла цибуля відрізняється делікатним, трохи солодкуватим смаком. У ній менше антиоксидантів, зате більше фітонцидів. Найкраще підходить для свіжих салатів, сальси та мексиканських соусів, де важлива ніжність смаку.
Фіолетова (червона) цибуля солодкувата з легкою пікантністю. Завдяки антоціанам вона підтримує здоров’я судин і уповільнює процеси старіння шкіри. Чудово смакує сирою у салатах, карпачо, маринадах або в гуакамоле, де її колір та аромат стають яскравим акцентом.
Зелена цибуля (пір’я) має ніжний трав’янистий смак і справжній вітамінний заряд. У ній багато вітаміну С, фолієвої кислоти та калію. Її варто додавати у свіжі салати, омлети, гарніри.
Цибуля-порей відома м’яким, майже безгострим смаком. Містить інулін, калій, марганець і вітамін К. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче користі цибулі без різкого запаху. Добре підходить для крем-супів, овочевих рагу та легких салатів.
Корисні властивості цибулі
Антиоксидантний захист. Кверцетин і антоціани борються з вільними радикалами та сповільнюють старіння клітин.
Серцево-судинна підтримка. Регулярне вживання сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину (LDL) та стабілізує артеріальний тиск.
Протизапальна та антибактеріальна дія. Фітонциди природно пригнічують ріст бактерій і грибків.
Поліпшення роботи кишківника. Інулін і фруктоолігосахариди діють як пребіотики та живлять корисні бактерії.
Кому цибуля особливо корисна
- Людям із підвищеним тиском: допомагає нормалізувати судинний тонус.
- Тим, хто хоче зміцнити імунітет і знизити ризик застуд.
- При дефіциті клітковини у раціоні: як природне джерело пребіотиків.
- Для підтримки здорового мікробіому та покращення травлення.
Кому варто обмежити або уникати цього овоча?
- Людям із виразковою хворобою або гастритом у фазі загострення. Свіжа цибуля може подразнювати слизову.
- Тим, хто має синдром подразненого кишківника: можлива поява здуття.
- При рефлюксній хворобі (ГЕРХ): свіжа цибуля може посилювати печію.
- Алергікам. У випадку рідкісних алергічних реакцій на цибулю від неї доведеться відмовитися.
Як отримати максимальну користь від цибулі?
- Нарізайте цибулю за 10 хвилин до термічної обробки – це активує сірковмісні сполуки.
- Для збереження вітаміну С та фітонцидів споживайте частину цибулі сирою.
- Поєднуйте з часником – разом вони посилюють антибактеріальні та кардіозахисні властивості.
- Для нейтралізації запаху цибулі заберіть серцевину і нарізайте цибулю мокрим ножем. Або використовуйте цибулю-порей.
Рецепти страв з різними видами цибулі
У цих стравах цибуля розкривається по-різному: фіолетова додає солодко-пікантного акценту, жовта дає глибокий карамельний смак, порей робить суп ніжним і оксамитовим, зелена освіжає, а біла вносить делікатну пряну нотку. Комбінуйте різні сорти і ваш стіл завжди буде яскравим та ароматним.
Гуакамоле з фіолетовою цибулею
Інгредієнти:
- авокадо – 2 шт. (приблизно 300 г);
- фіолетова цибуля – ½ середньої головки (50 г);
- помідори чері – 4-5 шт.;
- лайм – 1 шт. (сік і цедра);
- перець чилі свіжий – за смаком;
- сіль морська, чорний перець – за смаком;
- оливкова олія extra virgin – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Авокадо розрізати, видалити кісточку, м’якуш розім’яти виделкою до стану пюре з невеликими шматочками. Фіолетову цибулю нарізати дрібними кубиками, помідори – маленькими шматочками. Додати сік та цедру лайма, подрібнений чилі, сіль, перець. Заправити оливковою олією і акуратно перемішати. Подавати з цільнозерновими тостами, або як соус до овочів.
***
Французький цибулевий суп із жовтої цибулі
Інгредієнти:
- жовта цибуля – 4 великі головки (приблизно 500 г);
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 20 г;
- овочевий або курячий бульйон – 1 л;
- біле сухе вино – 100 мл;
- багет – 4 скибки;
- твердий сир (грюйєр або пармезан) – 50 г;
- сіль, чорний перець, листочок лавра.
Спосіб приготування:
Цибулю нарізати тонкими півкільцями. На оливковій олії з маслом повільно карамелізувати її 20-25 хвилин до золотистого кольору. Тоді влити вино, дати випаритися на половину, додати бульйон і лавровий лист. Варити 10 хвилин, посолити й поперчити. Багет підсушити в духовці, посипати сиром, запекти 2-3 хв. до рум’яної скоринки. Суп розлити в глибокі тарілки, зверху покласти сирний тост.
***
Крем-суп із порею та картоплі (Vichyssoise)
Інгредієнти:
- цибуля-порей (біла та світло-зелена частина) – 2 стебла (приблизно 300 г);
- картопля – 3 середні бульби (приблизно 400 г);
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- вершкове масло – 20 г;
- овочевий бульйон – 800 мл;
- молоко або вершки 10% – 150 мл;
- сіль, білий перець.
Спосіб приготування:
Порей нарізати тонкими півкільцями, картоплю кубиками. У каструлі розігріти олію з маслом, обсмажити порей 5 хв до м’якості. Додати картоплю, залити бульйоном, варити 15-20 хв до готовності картоплі. Перебити суп блендером до кремової консистенції, влити молоко чи вершки, посолити й поперчити. Подавати гарячим, прикрасивши зеленню.
***
Сальса з білою цибулею
Інгредієнти:
- біла цибуля – 1 невелика головка (80 г);
- помідори м’ясисті – 3 середні (300 г);
- перець чилі – 1 невеликий;
- кінза свіжа – 2-3 гілочки;
- сік лайма – 2 ст. л.;
- сіль морська – за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю нарізати дуже дрібно, помідори очистити від шкірки й нарізати кубиками. Додати чилі та дрібно нарізану кінзу. Заправити соком лайма, посолити, перемішати. Подавати до тако, буріто або як соус до риби.