ФК «Львів» поповнився гравцем клубу четвертого дивізіону Бразилії

СпортАндрій Стець, 18 серпня1530

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ФК «Львів» поповнився гравцем клубу четвертого дивізіону Бразилії
фото ФК «Львів»
Бразилець Жонатан став гравцем ФК «Львів»

Склад ФК «Львів» поповнив бразильський півзахисник Жонатан (повне ім’я – Жонатан Да Сілва Ліма), який став черговим вже 8-м бразильським футболістом клубу. Про це повідомляється на сайті команди.

Так, 26-річний опорний хавбек уклав 4-річну угоду із львівським клубом. Новачок гратиме за «синьо-золотих левів» під 30-м номером.

Спортсмен має досвід виступів за «Корінтіанс» (2009-2011), «Гуаратінгета» (2012-2013), «Ікаса» (2014), «Ітуано» (2015-2016) і «Крісіума» (2017).

Зазначимо, що останнім клубом Жонатана Да Сілви Ліми був «Новорізонтіно», який представляє четверту за силою бразильську лігу.

Нагадаємо, ФК «Львів» отримав нового головного наставника. ФК «Львів», після того, як посаду головного тренера покинув бразилець Жилмар, очолив 52-річний український спеціаліст Юрій Бакалов.

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