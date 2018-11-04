ФК «Львів» програв «Ворсклі» у Полтаві

У матчі 14-го туру УПЛ ФК «Львів» відправився до Полтави на домашній матч проти «Ворскли». Офіційно. Все через те, що у третьому турі «Ворскла» мала грати на власному полі у Полтаві проти «Львова». Але через підготовку стадіону до матчів Ліги Європи, полтавчани попросили перенести матч до Львова. Тоді на «Арені Львів» Бруно не реалізував пенальті, а «Ворскла» перемогла завдяки єдиному голу на 83-ій хвилині. Тепер же гру другого кола зіграли у Полтаві, де номінальним господарем рахувався «Львів».

Саме на правах «господарів» львів’яни і створили першу нагоду відзначитися у цьому матчі. Петров уник офсайду та прострелив, Араужо поборовся за м’яч на фланзі, Адамюк прострелив і Бруно в дотик пробивав. Та м’яч влучив у перекладину воріт. Це все, чим корисним запам’яталися «містяни» у першому таймі. Після цього наступні 40 хвилин першого тайму вони цілковито провалили. І «Ворскла» зуміла забити двічі.

Спочатку полтавчани скористалися помилкою захисників «Львова» – Приймак невдало віддав м’яч назад, Коломоєць у підкаті виборов його у Мартана і вийшов на ворота Бандури. Однак після його удару м’яч влучив у штангу. Та першим на добиванні опинився Ребенок, який і переправив м’яч у сітку. Тут варто відзначити, що півзахисник полтавчан виграв позицію у захисника «Львова» Адамюка.

Той же Мартан згодом помилився, коли «Ворскла» забивала другий гол у матчі. Після подачі з флангу, бразилець не розрахував траєкторію польоту м’яча, і той перелетів до нього. Точно до Якубу, який з декількох метрів і пробив повз воротаря.

Загалом за перший тайм «Ворскла» 11 разів пробивала по воротах «Львова» (ті у відповідь завдали лише один удар – Бруно на початку матчу). Декілька нагод змарнував Кулач. А володіння м’ячем склало 66 на 34 на користь полтавчан.

У другому таймі гра вирівнялася. І львів’яни навіть мали можливість забити гол. Однак двічі пробивали повз площину воріт. у першому випадку мимо пробив Бруно. Невдовзі молодий Янчак, який вийшов на заміну, виходив на ворота Шуста, але теж відправив м’яч повз рамку воріт.

Ворскла – Львів 2:0

Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39

«Львів» програє і опускається на сьоме місце. «Ворскла» ж надалі четверта, і скорочує відставання до третьої «Олександрії» до трьох очок.