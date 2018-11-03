«Карпати» обіграли у Києві «Олімпік»

У суботу, 3 листопада, львівські «Карпати» провели свій четвертий з шести поспіль матчів на виїзді. І здобули третю перемогу підряд. До цього «зелено-білі» розгромили одеський «Чорноморець» та пройшли «Чекращина-Академія» у Кубку України.

Забити «Карпатам» вдалося вже на початку матчу – Швед обійшов двох суперників на фланзі та віддав пас на Понде. Нападник в дотик пробив у дальній кут воріт. Для португальця це третій гол у третьому матчі поспіль.

Вже невдовзі «Карпати» могли подвоювати рахунок. Та цього разу Махновський з ударом Шведа справився.

Другий тайм теж розпочався з моменту «Карпат». І знову у центрі уваги Швед та Понде. Та нападник цього разу змарнував чудову нагоду, пробивши з близької відстані вище воріт.

Та другий гол «Карпати» у цьому матчі таки забили – Швед відзначився з пенальті. Його призначили за гру рукою у власному штрафному одним з гравців «Олімпіка». Удар півзахисника «Карпат» був влучний та потужний, а воротар кинувся в іншу сторону.

Та все ж «Карпати» у кінці матчу пропустили. Після подачі зі штрафного м’яч відлетів до Євгена Пасіча. Після його удару м’яч зачепив спину Кльоца та влетів у кут воріт «Карпат». Однак на більше господарі поля не спромоглися.

«Карпати» перемагають і піднімаються на сьому сходинку. «Олімпік» ж опускається на 10-е місце.

Олімпік – Карпати 1:2

Голи: Є. Пасіч, 90+1 – Понде, 5, Швед, 73 (пен)