Під час жеребкування «Дніпро-1» перебував серед сіяних команд

У середу, 19 червня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) пройшло жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У цьому етапі кваліфікації візьмуть участь два українські клуби – «Дніпро-1» та «Полісся».

Згідно з результатами жеребу, дніпряни у 2-му раунді зіграють з угорською «Академією Пушкаша», а житомирці зійдуться зі словенською «Олімпією» (Любляна). Матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня.

Під час жеребкування «Дніпро-1» перебував серед сіяних команд, тому міг отримати потенційно слабшого суперника, натомість у «Полісся» такого привілею не було. Окрім угорців, «Дніпро-1» могли випасти «Шауляй» (Литва), «Левадія» (Естонія), «Браво» (Словенія), «Коннас Кі-Номадс» (Уельс), «ЦСКА 1948» (Болгарія) та «Сліма Вондерерс» (Мальта).

Суперниками «Полісся», яке вперше у своїй історії гратиме у єврокубках, могли також стати «ВПС» (Фінляндія), «Жальгіріс» (Литва), «Рига» (Латвія), «ДАК 1904» (Словаччина) і «Банік Острава» (Чехія).

Нагадаємо, раніше «Динамо» отримало свого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів – у 2-му турі кияни поміряються силами із сербським «Партизаном». Донецький «Шахтар» завоював пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів як володар золотих медалей української Прем’єр-ліги, а «Кривбас», який посів третю сходинку УПЛ, розпочне свою європейську ходу з 3-го кваліфікаційного раунду.