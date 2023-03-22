Автобуси зупинятимуться у Рівному та Луцьку

Автобусний перевізник FlixBus додав три нових сполучення з Києва до Польщі. Прямі рейси у північні міста Польщі запустять з 31 березня – 2 квітня 2023 року. Маршрути прокладені через Житомир, Рівне та Луцьк.

Про нові маршрути повідомили у прес-службі Центру транспортних стратегій у середу, 22 березня. Автобуси з маршрутами №3223, №3224 та №3226 стануть першими прямими маршрутами, якими можна дістатися з України до північних міст Польщі – Торуня, Бидгоща, Гданська та Гдині. Перший рейс відбудеться 31 березня 2023 року.

«Щодо нового рейсу з Києва до Варшави (№3224), то автобус їде виключно протягом дня: вранці сівши в автобус в Києві, вже ввечері можна опинитись у польській столиці. Це перший денний рейс між Києвом і Варшавою у мережі Flix», – повідомили у прес-службі ЦТС.

Нові автобуси FlixBus ходитимуть так:

Лінія №3223: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань

Перший рейс вирушить 31 березня об 11:55 від Центрального автовокзалу Києва. Автобус курсуватиме чотири рази на тиждень – по вівторках, середах, п'ятницях та суботах. До Рівного автобус прибуває о 17:05, а до Луцька – о 18:45. До Варшави автобус прибуває о 4:00 ранку, до Лодзя – о 06:05, а до Познані – о 08:45.

Лінія №3224: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава

Перший рейс вирушить 31 березня о 5:10 ранку від Центрального автовокзалу Києва. Автобус курсуватиме тричі на тиждень – у вівторок, п'ятницю та неділю. У Рівне автобус прибуватиме о 10:15, а в Луцьк – об 11:40. До Варшави новий автобус прибуватиме о 20:40 того ж дня.

Лінія №3226: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Торунь – Бидгощ – Гданськ – Гдиня

Перший рейс вирушить 2 квітня о 8:30 від автостанції «Видубичі» у Києві. Автобус курсуватиме чотири рази на тиждень – по понеділках, вівторках, четвергах та п'ятницях. У Рівне автобус прибуває о 14:20, а в Луцьк – о 16:00. До Гданська автобус прибуватиме о 07:45 ранку наступного дня, а до Гдині – о 08:25.