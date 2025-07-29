У Львівській області стартувала програма підтримка бізнесу ReFarm

На Львівщині почали приймати заявки на конкурс грантів від місцевих підприємців та компаній, що працюють у бджільництві, швейній промисловості та пекарській справі, які потребують підтримки для покращення власної справи. Максимальна сума підтримки для переможців конкурсу – до 237 тис. грн. Кошти надає Швейцарське агентство з розвитку і співробітництва, а також його партнери.

Як йдеться в повідомленні «Карітас Україна», у Львівській області набір підприємців у межах бізнес-програми ReFarm здійснює фонд «Карітас Львів УГКЦ».

Програма має на меті підтримати мікро, малих та середніх підприємств, які працюють у галузях бджільництва, пекарства або займаються швацькою справою та прагнуть відновити, розширити або зміцнити свою діяльність.

Переможці відбору зможуть отримати бізнес-грант до 237 тис. грн (до оподаткування), професійне навчання та менторську підтримку.

Заявник має бути зареєстрований на території Львівщини (це може бути як місцевий житель, так й ВПО) та провадити діяльність щонайменше 6 місяців.

Витрати, які підлягають фінансуванню за кошти гранту (включають, але не обмежуються):

Витрати на обладнання та техніку;

Витрати на маркетинг і рекламу;

Сертифікація, ліцензування;

Ремонтні роботи та/або оренда (на умовах співфінансування –до 25% від суми гранту).

Грантові кошти не можуть використовуватися на операційні чи адміністративні витрати (виплату зарплати, оренду приміщень, кредити, сплату податків і таке інше).

Докладніше про умови конкурсу та терміни можна прочитати за посиланням.

Програма ReFarm є частиною трирічного проєкту REMARKET. Це ініціатива, яку реалізує Caritas Switzerland у партнерстві з Caritas Україна, Caritas-Spes Україна та SPARK Україна. Фінансування здійснюється безпосередньо Швейцарським агентством з розвитку та співробітництва (SDC) та фондом If!, а також за підтримки міжнародних партнерів мережі Caritas: Caritas Austria, Cordaid та Trócaire.

Окрім Львівщини, програма підтримки ReFarm також діє на території Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької, Івано-Франківської областей.