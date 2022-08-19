Супутник, який купив Благодійний фонд Сергія Притули за гроші, зібрані на «Байрактари», зможе відстежувати і надавати потрібну військовим інформацію в реальному часі за будь-яких погодних умов. Це поліпшить планування їхніх операцій. Супутник буде у власності України до завершення його придатності, а керуватиме ним Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомила сторінка фонду в п’ятницю, 19 серпня.

«Технології супутника ICEYE дозволять Збройним илам безперебійно, постійно й оперативно отримувати детальні знімки потрібних ділянок, попри хмарність, дощ, сніг, туман, задимленість чи нічний час. Це надасть українським військовим перевагу у розвідці і покращить планування», – йдеться в повідомленні Благодійного фонду Сергія Притули.

Як пояснили у фонді, на відміну від оптичних супутників, які можуть працювати тільки вдень та при чистому небі, SAR (радар із синтезованою апертурою, тобто цей супутник радарний) працює як ліхтар – він «підсвічує» поверхню землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман чи задимленість. Як наголошується в повідомленні, цей супутник «пробиває» все своїми радіохвилями.

За інформацією Благодійного фонду Сергія Притули, цей супутник пролітає над Україною двічі на добу, а супутникові знімки отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним.

«Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних», – додали у фонді.

Там розповіли, що один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів. До прикладу, площа Маріуполя має площу близько 166 кв. км. Такі характеристики дають можливість більш комплексно бачити тил ворога, стверджують у фонді.

«На отриманих з супутника даних можна розрізняти замасковані об'єкти, або відрізняти муляжі від реальної техніки, вирізняти окремі штучні об’єкти в навколишньому ландшафті, наприклад, техніку чи укриття, замасковані в лісі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, наявність такого супутника дозволить Україні швидше отримувати необхідні дані. Попри те, що іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою, завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. У фонді констатували, що за умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

Користуватися супутником буде Головне управління розвідки Міноборони. Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишиться у повній власності України – аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Як наголосили у фонді, власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі будуть отримані дані. «Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника», – наголошується в повідомленні.

Також у фонді Притули повідомили, що супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Народний супутник від @CharityPrytula: як він допоможе ЗСУ і що він може?

Тут все написали: https://t.co/RFt6nbMu3F

І ще одне фото Кримського моста pic.twitter.com/H4KUHqtD2x — Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) August 19, 2022

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що Благодійний фонд Сергія Притули купив за 600 млн грн, які збирав на «Байрактари», супутник. У свою чергу «Байрактари» Україна отримає безкоштовно.