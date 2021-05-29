Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня. Закон набуде чинності з 1 січня 2023 року і почне діяти через три місяці після набуття чинності. Наразі готельні послуги в Україні можуть надавати лише юридичні особи. Раніше проти цього закону виступало Державне агентство розвитку туризму, побоюючись перетворення хостелів на готелі з гральними автоматами.

«Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги», – повідомила прес-служба президента у п’ятницю, 28 травня.

Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, а також заклади харчування, курортні заклади тощо.

Нагадаємо, що категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів строком на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет міністрів України.

За що критикували цей закон

Раніше проти ухвалення такого закону виступало Державне агентство розвитку туризму. Його керівниця Мар’яна Олеськів заявляла, що таким чином на готелі зможуть перетворитися навіть хостели, що дозволить їм розміщати в себе зали з гральними автоматами, оскільки такі зали можна розміщувати лише в готелях.