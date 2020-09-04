Серед 38 українських міст насприятливішим для ведення бізнесу виявився Івано-Франківськ

Часопис «Forbes Україна» опублікував рейтинг українських міст, які є найсприятливішими для ведення бізнесу. Очолив список 38 українських міст Івано-Франківськ, на другій сходинці опинилися Вінниця, а Львів посів третє місце. Київ опинився на четвертому місці, а Тернопіль замикає чільну п'ятірку.

У рейтингу оцінювали привабливість для бізнесу українських міст із кількістю населення понад 90 тис. людей. Його автори прагнули визначити найперспективніші напрями для експансії українських або іноземних підприємців в те чи інше місто. Уклали рейтинг за 10 критеріями, зокрема це прозорість міської влади, ділова активність, легкість ведення бізнесу та купівельна спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта, сприйняття міста його жителями, привабливість для міграції та екологічна ситуація.

Перше місце в рейтингу зі 720 балами посів Івано-Франківськ. Попри обмежене транспортне сполучення із іншими регіонами, місто отримало високі оцінки завдяки позитивній демографічній ситуації, легкості ведення бізнесу, привабливості для переселення, а також низькому рівню злочинності.

Вінниця опинилась на другій сходинці та дістала 717 балів. Укладачі рейтингу відзначили, що це місто загалом посідає перше місце в країні за легкістю ведення бізнесу та, зокрема, простотою оформлення та отримання права оренди на земельну ділянку. Окрім того, жителі Вінниці більш задоволені життям, ніж люди з інших міст. Проте негативом є відносно невеликі заробітні плати.

Львів став третім та отримав 708 балів. Серед переваг – великий економічний потенціал, швидке перетворення міста на транспортний хаб. Також було відзначено високу якість освіти, що дало змогу місту «не лише досягти максимального результату за критерієм якості освіти, а й виробити кадрову базу для нової економіки». Водночас один з експертів рейтингу, генеральний директор ІТ-компанії ELEKS Андрій Крупа зарахував до негативу те, що в місті є кадровий голод, зумовлений виїздом за кордон великої кількості студентів.

Загалом рейтинг міст є таким:

1. Івано-Франківськ – 720 балів;

2. Вінниця – 717 балів;

3. Львів – 708 балів;

4. Київ – 706 балів;

5. Тернопіль – 656 балів;

6. Ужгород – 641 бал;

7. Дніпро – 627 балів;

8. Хмельницький – 621 бал;

9. Одеса – 604 бали;

10. Харків – 595 балів;

11. Луцьк – 593 бали;

12. Бровари – 588 балів;

13. Ірпінь – 576 балів;

14. Житомир – 562 бали;

15. Полтава – 562 бали;

16. Чернівці – 547 балів;

17. Кропивницький – 543 бали;

18. Чернігів –542 бали;

19. Рівне – 541 бал;

20. Черкаси –538 балів;

21. Суми – 519 балів;

22. Біла Церква – 516 балів;

23. Миколаїв – 485 балів;

24. Херсон – 481 бал;

25. Маріуполь – 476 балів;

26. Запоріжжя – 474 бали;

27. Кременчук – 473 бали;

28. Кам’янець-Подільський – 464 бали;

29-30. Кривий Ріг та Мелітополь – по 453 бали;

31. Кам’янське – 447 балів;

32. Бердянськ – 429 балів;

33. Нікополь – 421 бал;

34. Павлоград – 409 балів;

35. Краматорськ – 393 бали;

36. Сєвєродонецьк – 384 бали;

37. Слов’янськ – 379 балів;

38. Лисичанськ – 304 бали.

«Західні регіони частіше пропонують бізнесу прийнятні умови для заснування та сталого розвитку. Перші шість міст рейтингу розташовані західніше від географічного центру України. Міста сходу впевнено посіли останні місця. Розташування поруч із лінією фронту негативно впливає не тільки на безпеку, а й на багато інших факторів – відтік населення, низька купівельна спроможність, проблеми з транспортним сполученням», – наголосили у «Forbes Україна».