Макс Ферстаппен зумів піднятись на другу сходинку загального заліку

У неділю, 30 листопада, на автодромі Лусаїл відбулась 23-га гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Катару. Переможцем став пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який стартував третім, але тактично переграв суперників. Для нідерландця ця перемога стала 7-ю в сезоні і 70-ю в кар’єрі. Другим фінішував Оскар Піастрі з McLaren, а третім став сенсаційний Карлос Сайнс (Williams), який вдруге в сезоні піднявся на подіум.

Ключовим епізодом Гран-прі стала аварія П'єра Гаслі та Ніко Хюлькенберга на старті перегонів, що призвела до серії піт-стопів. Перевзулись всі, окрім McLaren, а через обмеження на використання шин (не більше 25 кіл на одному комплекті) Піастрі та Норріс після двох обов'язкових заїздів за зміною гуми опинилися за позаду суперників. Австралієць так і не зумів наздогнати чинного чемпіона, а Норріс лише через проблеми в Андреа Кімі Антонеллі піднявся на четверту сходинку.

Перед останнім етапом інтрига закрутилась до максимуму – на перемогу претендують одразу три пілоти: у Норріса 408 очок, у Ферстаппена, який вийшов на другу сходинку, 396 балів, а Піастрі з 392 пунктами йде третім. Востаннє схожа ситуація була ще у далекому 2010-му, коли одразу чотири гонщики боролись за чемпіонство.

Гран-прі Катару, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 57 кіл

2. Оскар Піастрі (McLaren) +7,995

3. Карлос Сайнс (Williams) +22,665

4. Ландо Норріс (McLaren) +23,315

5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +28,317

6. Джордж Расселл (Mercedes) +48,599

7. Фернндо Алонсо (Aston Martin) +54,045

8. Шарль Леклер (Ferrari) +56,785

9. Ліам Лоусон (RB) +1:00,073

10. Юкі Цунода (Red Bull) +1:01,770

Загальний залік пілотів, очки:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 408 очок

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 396

3. Оскар Піастрі (McLaren) – 392

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 309

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 230

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 152

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 150

8. Александер Албон (Williams) – 73

9. Карлос Сайнс (Williams) – 64

10. Ісак Аджар (RB) – 51

У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Mercedes витіснив Ferrari і Red Bull, які ведуть між собою запеклу боротьбу, з другої сходинки.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 800 очок

2. Mercedes – 459

3. Red Bull – 426

4. Ferrari – 382

5. Williams – 137

6. RB – 92

7. Aston Martin – 80

8. Haas – 73

9. Kick Sauber – 68

10. Alpine – 22

Завершальний Гран-прі сезону відбудеться за тиждень, 7 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ).