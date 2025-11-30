Ферстаппен виграв Гран-прі Катару, закрутивши шалену інтригу в боротьбі за чемпіонство
Одразу три пілоти претендують на перемогу в сезоні
У неділю, 30 листопада, на автодромі Лусаїл відбулась 23-га гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Катару. Переможцем став пілот Red Bull Макс Ферстаппен, який стартував третім, але тактично переграв суперників. Для нідерландця ця перемога стала 7-ю в сезоні і 70-ю в кар’єрі. Другим фінішував Оскар Піастрі з McLaren, а третім став сенсаційний Карлос Сайнс (Williams), який вдруге в сезоні піднявся на подіум.
Ключовим епізодом Гран-прі стала аварія П'єра Гаслі та Ніко Хюлькенберга на старті перегонів, що призвела до серії піт-стопів. Перевзулись всі, окрім McLaren, а через обмеження на використання шин (не більше 25 кіл на одному комплекті) Піастрі та Норріс після двох обов'язкових заїздів за зміною гуми опинилися за позаду суперників. Австралієць так і не зумів наздогнати чинного чемпіона, а Норріс лише через проблеми в Андреа Кімі Антонеллі піднявся на четверту сходинку.
Перед останнім етапом інтрига закрутилась до максимуму – на перемогу претендують одразу три пілоти: у Норріса 408 очок, у Ферстаппена, який вийшов на другу сходинку, 396 балів, а Піастрі з 392 пунктами йде третім. Востаннє схожа ситуація була ще у далекому 2010-му, коли одразу чотири гонщики боролись за чемпіонство.
Гран-прі Катару, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 57 кіл
- 2. Оскар Піастрі (McLaren) +7,995
- 3. Карлос Сайнс (Williams) +22,665
- 4. Ландо Норріс (McLaren) +23,315
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +28,317
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) +48,599
- 7. Фернндо Алонсо (Aston Martin) +54,045
- 8. Шарль Леклер (Ferrari) +56,785
- 9. Ліам Лоусон (RB) +1:00,073
- 10. Юкі Цунода (Red Bull) +1:01,770
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 408 очок
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 396
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) – 392
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 309
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 230
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 152
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 150
- 8. Александер Албон (Williams) – 73
- 9. Карлос Сайнс (Williams) – 64
- 10. Ісак Аджар (RB) – 51
У Кубку конструкторів McLaren достроково гарантував собі трофей, а Mercedes витіснив Ferrari і Red Bull, які ведуть між собою запеклу боротьбу, з другої сходинки.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 800 очок
- 2. Mercedes – 459
- 3. Red Bull – 426
- 4. Ferrari – 382
- 5. Williams – 137
- 6. RB – 92
- 7. Aston Martin – 80
- 8. Haas – 73
- 9. Kick Sauber – 68
- 10. Alpine – 22
Завершальний Гран-прі сезону відбудеться за тиждень, 7 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ).