МЗС Франції повідомило про готовність країни стати одним з гарантів безпеки для України

Франція, поряд з іншими союзниками, готова стати одним з гарантів безпеки для України. В міністерстві закордонних справ Франції зробили відповідну заяву під час прес-брифінгу у вівторок, 23 травня.

Коментар французького МЗС з’явився у відповідь на раніше поширену інформацію ЗМІ про те, США разом з Францією, Німеччиною і Великою Британією зможуть зіграти роль гарантів безпеки для України.

«Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть країні захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як наші лідери підтвердили в декларації 36-го франко-британського саміту», – йдеться в заяві МЗС Франції.

Зазначимо, що Україна має намір вступити в НАТО, щоб отримати дієві гарантії безпеки про ненапад в майбутньому, в тому числі і з боку Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати гарантії безпеки ще до вступу в Альянс.

Натомість видання The Wall Street Journal напередодні повідомляло, що союзники розглядають модель безпеки для України, схожу на ізраїльську, яка буде віддавати пріоритет поставкам зброї і передовим технологіям. Така угода про безпеку буде пов'язана з процесом руху до майбутнього членства України в НАТО, але не поверне НАТО в бік будь-якого конфлікту з Росією.