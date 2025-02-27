Міністру оборони Франції доручили «диверсифікувати» імпорт необхідної для оборони руди

Франція веде обговорення з Україною щодо розробки українських корисних копалин для потреб французького ВПК. Про це повідомило Franceinfo із посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський робив пропозиції щодо видобутку корисних копалин не тільки США, але і Франції. За його словами, перемовини щодо угоди тривають із жовтня 2024 року – зазначимо, тоді Зеленський презентував «план перемоги», серед пунктів якого було залучення українських ресурсів для гарантування безпеки України.

Себастьєн Лекорню повідомив, що країна працює над питанням щодо українських копалин з того часу, як Володимир Зеленський приїхав у Францію із «планом перемоги». Як просуваються переговори та що може передбачати угода, Лекорню не уточнив. Втім, за словами міністра оборони, президент Франції Емманюель Макрон доручив йому «диверсифікувати» імпорт потрібного типу руди.

«Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових видів сировини для власних систем озброєнь не лише наступного року, але й протягом наступних 30-40 років», – сказав він.

Нагадаємо, 26 лютого Володимир Зеленський підтвердив, що угода між Україною та США про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже погоджена. За словами президента, в угоді немає пункту про «500 млрд доларів», виділення яких вимагав в обмін на військову допомогу Дональд Трамп, а також є домовленість зі США втілити ключову вимогу України – згадати в угоді про гарантії безпеки. Зі змістом угоди можна ознайомитися тут.