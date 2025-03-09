Лекорню відзначив, щоб підтримати як Україну, так і власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки

Франція надасть Україні 195 млн євро військової допомоги, використавши відсотки з заморожених російських активів. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю для La Tribune Dimanche, яке було опубліковане у суботу, 8 березня.

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 млн євро, профінансувавши угоду відсотками із заморожених російських активів. Ці гроші витратять на 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, які використовують на винищувачах Mirage 2000. Також пришвидшать передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися військовими Франції.

Лекорню відзначив, щоб підтримати як Україну, так і власну армію, Франція нарощує виробництво військової техніки. Зокрема, компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році. Також французький уряд планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року країни G7 узгодили надання Україні 50 млрд доларів із заморожених активів Росії. Як повідомлялось, кредитні гроші розподілять на підтримку фінансової, військової та відновлювальної допомоги Україні.

У п’ятницю, 7 березня, Україна отримала перший транш від Великої Британії, забезпечений доходами від заморожених російських активів.