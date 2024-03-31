За даними Лекорню, йдеться про передачу сотень одиниць техніки

Франція готує новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть сотні одиниць бронетехніки та ракети, повідомив у неділю, 31 березня, в інтерв’ю французькій газеті La Tribune міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністра оборони, пакет військової допомоги включатиме «сотні одиниць» старої броньованої техніки, проте якої саме, Лекорню не уточнив. Імовірно, йдеться про броньовані бойові машини AMX-10RC та VAB, які країна списує в межах переозброєння сучаснішими одиницями техніки. Водночас французький міністр заявив, що Франція готується надати Україні зенітні ракети Aster.

«Ця стара техніка, яка ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році й на початку 2025 року», – повідомив Себастьєн Лекорню.

Зенітні ракети Aster 30 покликані посилити українську ППО. Вони підходять для систем протиповітряної оборони SAMP/T, які, за словами Лекорню, «є аналогом системи Patriot».

Крім того, міністр оборони Франції повідомив, що країна розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням, які планує передати Україні. За його словами, Франція може доставити такі снаряди вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, 29 березня Себастьєн Лекорню підтвердив, що Франція буде передавати Україні списане озброєння. Він також зазначив, що озброєння, яке отримує Україна, потрапляє до категорії списаного, адже броньовані бойові машини AMX-10RC замінюються на сучасніші EBRC Jaguar, а VAB – на VBCI.