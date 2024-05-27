Франції висловила готовність направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Про це у понеділок, 27 травня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, якого цитує прес-служба Генштабу.

Відповідну заяву він зробив після відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, яку він провів спільного з міністром оборони Рустемом Умєровим.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців», – повідомив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він уже підписав відповідні документи, які дають підстави першим французьким інструкторам найближчим часом відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою і персоналом.

«Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту», – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. За інформацією ЗМІ, сам Макрон має п'ять варіантів відправки військ в Україну. Попри відсутність наразі відповідного консенсусу, за словами Макрона, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Згодом глава французької держави зазначив, що відправлення військ може статися у разі нового настання росіян у бік Одеси чи Києва.