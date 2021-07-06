У Росії співробітники ФСБ затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте, повідомив у вівторок, 6 липня, «Інтерфакс» з посиланням на Центр громадських зв’язків відомства. МЗС Естонії вже відреагувало на затримання консула, назвавши його «безпідставним».

Російська спецслужба заявила, що консула затримали «на гарячому під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру».

«Така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права », – процитував «Інтерфакс» заяву ФСБ.

Відповідно до міжнародних норм, дипломати володіють недоторканністю країні перебування. Однак їх можна позбавити права перебування «в разі порушення закону або ворожих дій».

В МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула Марта Лятте у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади. Аарі Леммік, керівник департаменту зв’язків з громадськістю естонського МЗС, підтвердив затримання Марта Лятте.

«Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті і був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу із засідання. Його звинуватили у привласненні конфіденційних матеріалів», – пояснив Леммік місцевому порталу ERR.

За його словами, це сфабриковане та необґрунтоване звинувачення. Також Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокацією.

«Наша реакція полягає в тому, що ми засуджуємо дії Росії. Вони є незаконними, провокаційними та завдають шкоди державам-членам Європейського Союзу та Європейському Союзу загалом. В інтересах Естонії – мати добрих сусідів і конструктивні відносини зі своїми сусідами», – наголосив Леммік .

Зазначимо, що у квітні цього року подібний інцидент стався з консулом України в Санкт-Петербурзі Олександром Сосонюком. Тоді ФСБ також повідомляла, що він мав намір отримати матеріали закритого характеру. При цьому, за словами самого Сосонюка, жінка, з якою він перебував у ресторані, раптово почала давати йому якісь документи і саме в цей момент на місце події прибули російські силовики. Зрештою, згодом Росія вислала Сосонюка з країни.