Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила про затримання кількох співробітників українських розвідувальних спецслужб, двоє з яких збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт на території цієї країни. На це одразу відреагувала Служба безпеки України, яка назвала відповідні заяви фейком.

«Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р. н., та його син – Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р. н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об’єктів транспортної інфраструктури», – повідомила у четвер, 2 грудня, прес-служба ФСБ.

Крім того, російські силовики затримали нібито агента Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України, який прибув до Росії нібито з метою скоєння теракту.

«Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., зізнався, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора – співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України», – Заявила прес-служба ФСБ.

За версією спецслужби країни-агресора, теракт планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Коли й у яких регіонах Росії було затримано «українських шпигунів», ФСБ не повідомила..

За інформацією російських силовиків, в автомобілі батька і сина Ковалів знайшли короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту. Їх скерували на експертизу.

«Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р. н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі 10 тис. доларів», – сказали у ФСБ.

Наразі ФСБ відкрила за цими фактами кримінальну справу, а також надала інформацію про затримання офіцера Головного управління розвідки Міноборони України Сергія Швиденка, яка раніше не публікувалася. Швиденко нібито координував діяльність диверсійно-розвідувальної групи в окупованому Росією Криму. Швиденка затримали в липні, а в листопаді його засудили до шести з половиною років позбавлення волі за звинуваченнями в підготовці злочинів проти безпеки РФ.

На це вже відреагувала Сдужба безпеки України. Зокрема речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі «Українські правді» заявив, що це всього лиш розповсюдження фейків.

«Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль», – заявив він.