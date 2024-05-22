Підполковник міліції Олег Коноваленко під час президентства Віктора Януковича працював заступником УБОЗу у Закарпатській області

У Федерації легкої атлетики України відреагували на відео, на якому президент ФЛА у Закарпатській області Олег Коноваленко тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі з написом «Russia» та жартує про виключення Закарпаття зі складу України. У ФЛАУ попросили втрутитися у справу правоохоронців.

Відео за участі президента ФЛА у Закарпатській області Олега Коноваленка оприлюднив 21 травня депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

На одному з відео Олег Коноваленко сидить у кабінеті з портретами Леніна і Сталіна та вдає із себе російського диктатора. На питання співрозмовника «Що ми будемо робити із Закарпаттям?» відповідає «Закарпатье отсоединить на х…» і підписує буцімто наказ про це.

На іншому відео президент ФЛА у Закарпатській області тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі з написом «Russia».

Після розголосу, 22 травня у Федерації легкої атлетики України відреагували на інцидент зі своїм функціонером, зазначивши, що не мають прямого впливу на обрання та звільнення керівництва територіальних федерацій і попросили правоохоронців з’ясувати обставини вчинку Олега Коноваленка і дати правоову оцінку його діям.

«Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Вищеописаний випадок є ганебним і потребує висновків компетентних відомств. Запевняємо, що зробимо все можливе, щоб з’ясувати всі обставини й винести рішення в рамках наших повноважень», – йдеться у заяві ФЛАУ.

Додамо, що підполковник міліції Олег Коноваленко під час президентства Віктора Януковича працював заступником Управління боротьби з організованою злочинністю у Закарпатській області.