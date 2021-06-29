Вперше в історії наша збірна вийшла до плей-оф Чемпіонату Європи

У вівторок, 29 червня, збірна України з футболу гратиме з шведами в 1/8 фіналу Євро-2020. Через проведення матчу з фан-зони на стадіоні «Україна» курсуватимуть три шатл-баси, а також у Львові продовжать роботу трьох трамвайних маршрутів.

Як повідомила Львівська міськрада, 29 червня продовжено курсування трамвайних маршрутів №3, 8 та 9 до 01:00. На кожному маршруті працюватиме по чотири одиниці.

Також буде організовано роботу шатл-басів зі стадіону «Україна», де розміщена фан-зона, за трьома напрямками:

пр. Червоної Калини - вул. Наукова - ринок Південний;

вул. Стуса - вул. Вітовського - вул. Горбачевського - Привокзальний ринок;

вул. Зелена - вул. Личаківська - пр. Свободи - пр. В. Чорновола - ТРЦ «Спартак».

Шатл-баси відправлятимуться після матчу, о 00:00.

Додамо, що подивитись матч можна й у фан-зоні Lviv Fan Festival. Критий павільйон Ennio Event Square на вул. Джерельній, 22, розрахований на півтори тисячі відвідувачів. Ще одна фан-зона діє біля парку Івана Франка.

Також ZAXID.NET вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу «Україна – Швеція».

Нагадаємо, що збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020 за рейтингом третіх місць. Це вперше в історії наша збірна вийшла до плей-оф Чемпіонату Європи.