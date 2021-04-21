Ввечері 18 квітня 12 топових європейських футбольних клубів оголосили про створення Суперліги — нового наднаціонального турніру. Він би мав прийти не на заміну Лізі чемпіонів, а стати її конкурентом. 20 найкращих клубів Європи мали б грати між собою (при цьому і надалі виступати у своїх національних чемпіонатах).

Але таке рішення викликало обурення в УЄФА та національних федераціях та лігах. А також вболівальників. В Англії вони навіть вийшли на вулиці з протестами.

Окрім протестів, тиск на клуби був і зі сторони УЄФА. Там пригрозили дискваліфікацією клубам, а гравцям — забороною виступати за свої національні збірні.

Все це призвело до того, що ввечері 20 квітня англійські клуби, які становили половину учасників (шість з дванадцяти) вирішили відмовитися від участі в Суперлізі.

Вже після цього і керівництво Суперліги було змушено виступити з оголошенням, в якому заявити про призупинення турніру. Але не відмови від створення Суперліги.