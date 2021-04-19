У європейському футболі розгорівся скандал. 12 найбільш відомих команди з Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Суперліги. Таке рішення викликало обурення УЄФА, яка пригрозила санкціями цим клубам, так само до покарань можуть вдатися і національні чемпіонати, де вони виступають.

До новоствореної Суперліги увійшли 12 грандів європейського футболу: англійські «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі» та «Тоттенхем», іспанські «Реал», «Барселона» та «Атлетіко», а також італійські «Ювентус», «Інтер» та «Мілан». Керівником нового турніру став президент «Реалу» Флорентіно Перес. Його заступниками будуть власник МЮ Джоел Глейзер та президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі. Надалі планується, що клубів-засновників буде 15, а загалом учасників турніру – 20.

Навіщо створили Суперлігу

Причиною створення Суперліги називають фінансовий інтерес: європейським командам стало мало грошей, які вони отримували від Ліги чемпіонів. Крім того, не всі вони можуть пробитися до цього турніру, адже для участі в Лізі чемпіонів потрібно посісти місце, не нижче четвертого в чемпіонаті Англії, Іспанії, Італії чи Німеччини. Для прикладу, англійський «Арсенал» вже п’ять років поспіль не взмозі це зробити.

Натомість у Лізі чемпіонів грають команди з менш привабливих у фінансовому плані чемпіонатів – Угорщини, України, Румунії. Доходи з матчів за участі команд цих країн не такі значні, а ними ще потрібно і ділитися з цими клубами.

Клуби не приховують, що важливою мотивацією створення Суперліги стали гроші. Так, 15 команд отримають за створення суперліги 3,1 млрд фунтів стерлінгів на власні потреби, але розподіл коштів буде нерівномірний – від 89 до 310 млн фунтів.

Також нерівномірно розподілятимуться кошти й за участь в турнірі. 32,5% доходу від трансляції отримуватимуть ці ж 15 клубів-засновників. Ще 32,5% ділитимуть порівно між усіма 20 клубами, які братимуть участь у турнірі. 20% ділитимуться в залежності від результатів команди в турнірі. Решта 15% – у залежності від рейтингів трансляції матчів за участі команд.

Як відбуватиметься турнір

Поки що в турнірі 12 команд, але планується, що засновників буде 15, які постійно гратимуть у Суперлізі. Загалом участь у змаганнях братиме 20 команд: ще 5 клубів відбиратимуть окремо на кожен сезон. Команди поділять на дві групи по 10 команд, між собою вони зіграють домашній та виїзний матчі. Фінал зіграють на нейтральному полі.

У чвертьфінал вийдуть по три найкращі команди з кожної групи. Команди, які посядуть четверті та п’яті місця, розіграють між собою додаткові путівки у плей-офф. Стартуватиме турнір у серпні, усі матч відбуватимуться посеред тижня – якраз тоді, коли заплановані матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Реакція УЄФА та національних чемпіонатів

Рішення про створення Суперліги викликало в УЄФА обурення: там пригрозили командам виключенням з усіх змаганням під егідою Асоціації (Ліги чемпіонів та Ліга Європи). Національні чемпіонати, які представляють ці команди-засновники, теж виступили проти такої ініціативи, і разом з УЄФА погрожують вдатися до усіх можливих правових заходів, щоб не допустити створення Суперліги. За повідомленням ЗМІ, гравцям цих клубів можуть заборонити виступати за свої збірні, адже це теж матчі під егідою УЄФА або ж ФІФА.