Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як у Львові працюють два надсучасні реабілітаційні центри для постраждалих від війни українців.

У нашій країні працюють реабілітаційні заклади різного формату і спрямування, але сьогодні я розкажу про ті, що були створені зовсім нещодавно – як відповідь на виклики нашої великої війни. Що важливо, вони абсолютно сучасні і ще донедавна важко було собі уявити, що медичні центри в Україні будуть такими, як, скажімо, у Німеччині.

Перший такий проект – це Національний центр «Незламні» у Львові. Його офіційно відкрили минулого тижня. Облаштували центр у будівлі міської поліклініки, і тепер там сім поверхів з найновішим обладнанням для відновлення. Щороку там будуть допомагати десятьом тисячам українців.

Важливо, що це проект міста, створений на базі Першого медоб'єднання Львова. Міська рада Львова почала масштабну реформу медицини ще два роки тому і сьогодні ми бачимо її результати.

Тут працює сучасне обладнання, ніби з футуристичних фільмів: роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Також є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, щоби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи кімнати відновлення.

А ще – ерготерапевтична квартира з кухнею, де пацієнти навчаться дбати про себе фактично в домашніх умовах – іноді треба заново вчитися тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також у центрі створять імітацію магазину, де пацієнти будуть тренуватися робити покупки. Фахівці з фізичної реабілітації працюватимуть пліч-о-пліч з психологами та психотерапевтами.

На відкритті центру у Львові був і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він каже, що вражений, наскільки швидко у Львові створили такі можливості для всебічного відновлення людей, які постраждали від війни. Маємо вражаючий приклад того, як можуть виглядати наші центри реабілітації по всій країні.

Особливість центру «Незламні» в тому, що не треба шукати допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах. Усі найкращі фахівці з реабілітації вже працюють у центрі «Незламні». І тут уже проводять унікальні операції. Днями вперше в історії української медицини пацієнтові вживили протез прямо в кістку: першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов. Восени автомобіль, в якому він їхав на бойове завдання, налетів на міни. Тоді військовий втратив обидві ноги.

Новий напрям протезування українські медики опановують з допомогою провідного світового спеціаліста – ортопеда-травматолога з Австралії Муньєда Аль Мудеріса. У своїй країні він зробив вже майже тисячу операцій, ще пʼять сотень – по всьому світу. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень. За час цього візиту австралійського лікаря остеоінтегруючі операції зробили вже трьом українцям.

Окрім національного центру «Незламні» ще один сучасний новий центр протезування і реабілітації під назвою Superhumans відкрили у Винниках біля Львова. Тут ініціатором виступив відомий український підприємець Андрій Ставніцер. Коли центр запрацює на повну силу, там працюватимуть понад 60 медичних спеціалістів, які щорічно прийматимуть близько трьох тисяч пацієнтів.

Усі послуги для людей безкоштовні. Клініка неприбуткова, не має державного фінансування та утримується з допомоги донорів. Найбільшим донором став Говард Баффет, який відвідав відкриття центру. Він пожертвував більше 16 млн доларів. Серед амбасадорів центру Superhumans – Перша Леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Франції Франсуа Браун, співак Дмитро Монатік та інші відомі люди.

Наступного року планують відкрити ще п’ять центрів Superhumans в інших містах України. А у Львові напрямок реабілітації людей після війни вже успішно працює на високому світовому рівні. І це переконує, що ми українці гуртом здатні подолати навіть найважчі випробування.