Аби отримати максимум користі, варто чергувати насіння

І гарбузове, і соняшникове насіння є неабияк корисне. Воно багате на білок, корисні жири, клітковину, вітаміни та мінерали, такі як магній, цинк, залізо, селен тощо. Тому його радо додають в салати, смузі, каші, випічку тощо. Та в якому з них міститься більше поживних речовин? Отримати відповідь на це питання Prevention допомогли дієтологи, які чітко пояснили, чим багате гарбузове і соняшникове насіння і яке насіння кому краще вживати.

«Це улюблені продукти більшості дієтологів, оскільки обидва містять корисні жири, клітковину і мають чудовий смак», – каже дієтологиня Мерідан Цернер.

Чим багате гарбузове і соняшникове насіння?

Клітковина. «Клітковина відіграє важливу роль у живленні корисних кишкових бактерій, покращенні регулярності випорожнень, допомагає довше залишатися ситими, а також знижує ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та ожиріння», – каже дієтологиня Таня Б. Фрайріх.

Згідно з даними USDA FoodData Central, ядра насіння соняшника містять близько 11,1 г клітковини на 100 г, а ядра гарбузового насіння – близько 6,5.

Тож якщо ви прагнете споживати більше клітковини, насіння соняшника тут вам допоможе. Хоч гарбузове насіння містить трішки менше клітковини, включивши у раціон два види насіння можна досягти щоденної мети – 22-34 г клітковини на день для більшості дорослих.

Білок. Ми звикли, що білку багато у м’ясі, яйцях, молочних продуктах. Але насіння також може бути чудовим джерелом рослинного білка, що дуже важливо для тих, хто дотримується рослинної дієти. У гарбузовому насінні міститься близько 29,8 г білка на 100 г, а в соняшниковому насінні – 19,3 г на 100 г.

Магній. «Магній – це не лише важливий електроліт для функціонування організму, він знижує ризик серцевих захворювань, допомагає знизити кров’яний тиск, життєво важливий для здоров’я кісток і регулювання рівня цукру в крові», – пояснює Таня Б. Фрайріх. І саме тут гарбузове насіння позитивно проявляє себе.

Гарбузове насіння містить близько 550 мг магнію на 100 г, тоді як насіння соняшника – близько 129 мг на 100 г. Гарбузове насіння є одним з найбільш багатих на магній основних продуктів, які можна додавати до страв.

Та якщо ви хочете збалансувати свій загальний раціон, Мерідан Цернер пропонує урізноманітнити споживання насіння, щоб скористатися унікальними перевагами для здоров’я, які дають обидва види.

«Посипання салатів насінням соняшнику або змішування з йогуртовим парфе забезпечує здорову дозу селену та вітаміну Е», – каже вона. І додає, що одне дослідження показало, що насіння соняшника впливає на зниження ризику рівня глюкози при діабеті завдяки вмісту поліфенолів, які допомагають знизити резистентність до інсуліну», а інше припустило, що збільшення споживання гарбузового насіння пов’язане зі зниженням ризику раку молочної залози.

Тож незалежно від того, яке насіння ви вирішили додати до раціону – гарбузове чи соняшникове, або краще їх чергувати, воно позитивно вплине на організм і принесе йому неабияку користь.