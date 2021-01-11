Ігор Мосійчук і «Лубнигаз» обмінялися взаємними звинуваченнями після вибуху на газопроводі в Полтавській області

Компанія «Лубнигаз» звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити колишнього народного депутата від «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород, який стався в суботу, 9 січня.

«Мосійчук на своїй сторінці у Facebook перший повідомив про те, що вибух – спрямована диверсія та звинуватив свого опонента підприємство «Лубнигаз», яке Мосійчук намагається захопити не перший рік. Ці брехливі звинувачення пролунали набагато раніше, ніж власник газопроводу “Укртрансгаз” або ДСНС взагалі проінформували про сам факт аварії, не кажучи вже про її можливі причини. Як Мосійчук може стверджувати про диверсію як причину аварії раніше ДСНС, Укртрансгазу? Що це? Брудний наклеп на опонентів чи може диверсію здійснив він сам?», – сказано в повідомленні «Лубнигазу».

До слова, «Лубнигаз» вперше публічно заявив про спробу рейдерського захоплення з боку групи Ігоря Мосійчука ще 3 липня 2017 року. Тепер у компанії вважають, що Мосійчук таким чином хоче знову її захопити.

Відтак у «Лубнигазі» зазначили, що просять розглядати їхнє повідомлення як публічне звернення до поліції, СБУ та органів прокуратури. Крім того, «Лубнигаз» готує додаткові заяви до цих органів.

У відповідь на ці звинувачення Мосійчук заявив, що в момент аварії під Лубнами «під кришуванням ПАТ “Лубнигаз” відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах, які створив та кришує директор ТД “Лубнигаз”, громадянин РФ Максим Дунін».

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує «Укртрансгаз», стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині. У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» з подальшим факельним горінням. Пожежа на місці вибуху припинилася вранці 10 січня.