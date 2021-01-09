Вибух газу на Полтавщині спричинив пожежу

У суботу, 9 січня, близько 16:00 на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині, компанія стався вибух. У зв'язку з вибухом компанія «Укртрансгаз» попередила споживачів про аварійне відключення газопостачання.

У своєму повідомленні компанія закликала споживачів бути уважними і викликати аварійні служби в разі, якщо вони відчують вибух газу. Крім того, компанія закликала споживачів, які залишилися без газу, закрити комфорки.

Інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок вибуху і пожежі, яка після нього сталася, немає. Причиною вибуху за попередньою версією стала розгерметизація газогону.

Також користувачі соціальних мереж опублікували відео пожежі на ділянці, де стався вибух.