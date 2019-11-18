«Газпром» офіційно запропонував Україні контракт на транзит газу на рік

«Газпром» надіслав «Нафтогазу» офіційну пропозицію укласти на один рік контракт на транзит російського газу до Європи через Україну або продовжити чинні договори.

Як пише «Інтерфакс-Україна», необхідною умовою на продовження чинного контракту на транзит або укладання нового в «Газпромі» називають відмову «Нафтогазу» від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

«Копії офіційної пропозиції направлено міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Єврокомісії Марошу Шефчовичу», – йдеться у повідомленні компанії.

Також у «Газпромі» очікують на відповідь української сторони щодо закупівлі російського газу у компанії напряму з 2020 року.

Дія контрактів між Україною та Росією на транзит і постачання російського газу закінчується у кінці 2019 року. Як пише «Громадське», Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з Росією довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди. За словами Олексія Оржеля, Україна зацікавлена у збереженні доходів від транзиту російського газу, однак готова до його припинення.

Крім цього, за наполяганням України та ЄС, новий контракт мають укласти за європейськими правилами. Для цього в Україні ухвалили закон про анбандлінг «Нафтогазу», який передбачає створення незалежного від «Нафтогазу» Оператора ГТС.