«Газпром» офіційно запропонував Україні контракт на транзит газу на рік

Умовою контракту є відмова «Нафтогазу» від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

ЕкономікаАнна Журба, 18 листопада4130

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«Газпром» надіслав «Нафтогазу» офіційну пропозицію укласти на один рік контракт на транзит російського газу до Європи через Україну або продовжити чинні договори.

Як пише «Інтерфакс-Україна», необхідною умовою на продовження чинного контракту на транзит або укладання нового в «Газпромі» називають відмову «Нафтогазу» від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

«Копії офіційної пропозиції направлено міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Єврокомісії Марошу Шефчовичу», – йдеться у повідомленні компанії.

Також у «Газпромі» очікують на відповідь української сторони щодо закупівлі російського газу у компанії напряму з 2020 року.

Дія контрактів між Україною та Росією на транзит і постачання російського газу закінчується у кінці 2019 року. Як пише «Громадське», Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з Росією довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди. За словами Олексія Оржеля, Україна зацікавлена у збереженні доходів від транзиту російського газу, однак готова до його припинення.

Крім цього, за наполяганням України та ЄС, новий контракт мають укласти за європейськими правилами. Для цього в Україні ухвалили закон про анбандлінг «Нафтогазу», який передбачає створення незалежного від «Нафтогазу» Оператора ГТС.

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