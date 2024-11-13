За постачання допомоги Україні відповідає Міністерство внутрішніх справ Фінляндії

Міська рада Гельсінкі у Фінляндії ухвалила рішення про передачу Україні надлишкового майна, зокрема автомобілів, на суму близько 77 тис. євро. Про це повідомили на сайті адміністрації міста в середу, 12 листопада.

Восени департаменти міста Гельсінкі визначили низку матеріалів та обладнання, які можна передати Україні. Це старі транспортні засоби та інші матеріали.

«Потреба в допомозі Україні стосується всіх верств суспільства. Надсилання конкретної допомоги Україні також є сильним сигналом нашої відданості роботі з українським народом. З початку війни Гельсінкі надавало свою підтримку у багатьох напрямках, допомагаючи як українцям, які прибули сюди, так і тим, хто залишився на батьківщині», – сказав мер міста Юхана Вартіайнен [Juhana Vartiainen].

За постачання допомоги Україні відповідає Міністерство внутрішніх справ Фінляндії. Департамент порятунку МВС координує цивільну допомогу Україні через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу, повідомили в адміністрації Гельсінкі.

До слова, наприкінці жовтня у Фінляндії заарештували нерухомість та акції, що належать Росії на суму в понад 35 млн євро. Серед арештованих 40 російських об’єктів – російський центр науки і культури в Гельсінкі, приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів та квартири у різних містах країни.

Раніше 28 жовтня, окружний суд Гельсінкі наклав арешт на російські активи для компенсацій «Нафтогазу». Зазначалось, що арешт активів – проміжний крок до стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів «Нафтогазу» в Криму.