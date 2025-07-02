Віктор Логачов працює в органах прокуратури України більше 15 років

37-річний Віктор Логачов став новим керівником Чернівецької обласної прокуратури. Інформацію про призначення Логачова оприлюднили на сайті прокуратури у середу, 2 липня.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова на посаду керівника Чернівецької обласної прокуратури за рекомендацією Ради прокурорів України. Першим заступником керівника призначено Артема Яся та заступником керівника Вадима Бєлоусова.

Віктор Логачов народився у Луганську. Із грудня 2009 року по липень 2014 року працював в органах прокуратури Луганської області, потім перейшов на роботу в Київ. Логачов працює в органах прокуратури України більше 15 років, з них майже 10 обіймав керівні посади. Зокрема, з березня 2021 по липень 2025 року очолював Дарницьку окружну прокуратуру міста Києва.

Раніше Чернівецьку обласну прокуратуру очолював Антон Ковальський – його призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури.