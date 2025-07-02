Антон Ковальський працює в органах прокуратури з 2011 року

Новим керівником Хмельницької обласної прокуратури призначили Антона Ковальського. Він замінив на посаді Ігоря Пʼятковського, який очолював установу із грудня 2024 року. Про це повідомила 2 липня пресслужба прокуратури області.

Антона Ковальського призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури у вівторок, 1 липня. Роботу в органах прокуратури чоловік розпочав у 2011 році, поступово обіймаючи посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. Із листопада 2021 року був керівником Чернівецької обласної прокуратури.

«Під керівництвом Антона Ковальського Чернівецька обласна прокуратура особливу увагу приділяла боротьбі з контрабандою. Протягом минулого року було припинено діяльність 12 злочинних угруповань. Значне посилення також стосувалося протидії економічним злочинам. У кримінальних провадженнях щодо посягання на функціонування економіки держави забезпечено відшкодування понад 39 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, кадрові зміни у відомстві розпочались із Олексія Олійника, якого звільнили із Хмельницької обласної прокуратури у жовтні 2024 року. Це сталося після скандалу щодо отримання груп інвалідності працівниками прокуратури області. З тих пір тимчасовими виконувачами обовʼязків керівників обласної прокуратури були Юрій Висоцький та Ігор Пʼятковський.