Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський зустрілися в Києві, 28 вересня 2023

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 28 вересня, з неоголошеним візитом відвідав Київ. Під час цього візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем усі ключові оборонні питання, які потребують уваги: реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Упевнений, ми можемо й надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика», – сказав Зеленський за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі президент України і генсек НАТО обговорили захист від російського терору, посилення тиску на Росію та зміцнення повітряного щита України. Зокрема, ішлося про можливість постачання додаткових систем ППО державами-членами НАТО. Зі слів Зеленського, Столтенберг погодився докласти особистих зусиль для того, щоб держави-члени НАТО надали Україні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак української енергетичної інфраструктури.

Єнс Столтенберг зі свого боку зазначив, що Україна має потужну підтримку з боку всіх членів НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжать надавати Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення, зокрема танки, сучасні системи ППО, а також тренуватимуть пілотів для літаків F-16.

Столтенберг наголосив, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени Альянсу погодилися, що Україна вступить до НАТО, і ухвалили «три історичні рішення, щоб перетворити це на реальність».

«По-перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох до одного кроку, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства. По-друге, ми погодили програму забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил з вашими майбутніми союзниками, повністю перейнявши доктрину і техніку НАТО. Це частина великого пакету підтримки вартістю сотні мільйонів євро щорічно. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки до безпрецедентного рівня, створили Раду Україна - НАТО, куди ми приходимо, щоб знайти підтримку і разом ухвалювати рішення», – зазначив генсек НАТО, якого цитує «Суспільне».

Він нагадав, що Рада вже збиралася на важливі консультації, в тому числі з питань безпеки в Чорному морі, і незабаром зустрінеться знову. За його словами, ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Столтенберг також додав, що НАТО здійснює спільні закупівлі вже багато років. Так, за його словами, НАТО уклало рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на виробництво основних боєприпасів, зокрема 155-мм артилерії, протитанкових керованих ракет і боєприпасів для основних бойових танків. За його словами, це допоможе союзникам поповнити свої запаси, продовжуючи задовольняти потреби України.