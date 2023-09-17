Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими. Про це Столтенберг заявив 17 вересня в інтерв’ю Spiegel.

За словами генсека НАТО, більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися, і саме тому Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні.

«Ми прагнемо швидкого миру. Водночас, ми повинні усвідомлювати, що якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати – їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир», – додав він.

Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

«Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО», – зазначив генсек.

До слова, президент США Джо Байден заявляв, що війна в Україні не триватиме роками, оскільки президент РФ Владімір Путін з часом ухвалить рішення, що це не в інтересах Росії. Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов також вважає, що російська-українська війна не буде довготривалою, втім, на його думку, це залежить від того, хто як визначає «тривалий термін».