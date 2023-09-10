Буданов зазначив, що зараз контрнаступ України гальмує щільна концентрація російських мін

Російська-українська війна не буде довготривалою, втім це залежить від того, хто як визначає «тривалий термін». Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час Ялтинської європейської стратегії (YES), пише Reuters.

«Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику», – сказав він.

Глава воєнної розвідки додав, що за його даними, росіяни фізично не зможуть вести довготривалі бойові дії.

«Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію», – сказав Кирило Буданов. За його словами, контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

«Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме», – заявив керівник ГУР.

За його словами, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, при цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну. На його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – це дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.